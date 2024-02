Nea Vasile, paznicul bibliotecii județene din Târgu Jiu, și-a lansat primul volum de versuri

Cunoscut deja pentru pasiunea pe care o are pentru poezie, Nea Vasile, paznicul de la Biblioteca Județeană „Christian Tell“ din Târgu Jiu, și-a lansat primul volum de poezii.

Vasile Certezanu își desfășoară activitatea la Biblioteca Județeană din Târgu Jiu de 13 ani și în acest timp a descoperit și pasiunea pentru poezie. Înainte de a se alătura echipei bibliotecii, a avut o carieră în mecanica auto. Este recunoscut drept un specialist în repararea vehiculelor Dacia, datorită abilităților sale remarcabile în remedierea tuturor defecțiunilor.

Vasile Certezanu, în vârstă de 64 de ani, agent de pază la Biblioteca Județeană din Târgu Jiu, și-a prezentat marți, 21 februarie 2024, volumul său de poezii intitulat „Frumusețile și durerile unei vieți“, care cuprinde 112 creații.

Sala a fost arhiplină, la evenimentul de lansare fiind prezente o mulțime de rude, prieteni și membri ai comunității literare din județul Gorj, veniți să îl susțină la acest eveniment important din viața sa.

Vasile Certezanu a fost deosebit de emoționat și a avut mereu ochii în lacrimi:

„Am început să scriu pentru a-mi păstra pentru viitor amintirea vetrei satului natal cu frumusețile și obiceiurile lui străvechi. Apoi, am considerat că nu este de ajuns și am scris poeme inspirate din viața mea de copil, după care de adult cu bucuriile și întristările ei. După aceea, m-am aventurat în lumea ideilor și am încercat să mă dumiresc de trecerea noastră pe acest pământ. Vă mărturisesc că tot ce am scris în acest volum este trăit de mine și izvorât din sufletul meu. M-am ambiționat și am scris, uneori, duios, alteori, tăios, cu dorința vie de a vă dărui ceva din inima mea“.