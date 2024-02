Cărți din România, pentru bibliotecile din Republica Moldova

Bibliotecile din Republica Moldova vor primi cărți din România, atât în format fizic cât și digital. Secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din Guvernul României, Adrian Dupu, a menționat că fondul de carte în limba română al bibliotecilor din Moldova este insuficient, iar cel existent este în mare parte învechit.

„Din acest motiv, am răspuns apelurilor primite de la bibliotecarii din stânga Prutului pentru a veni în sprijinul iubitorilor de carte. În acest sens, am avut la Chișinău o întâlnire cu reprezentanți ai bibliotecilor naționale, raionale, orășenești și sătești. Am trasat împreună cu ei liniile pentru proiectul pe care ni l-am propus de dotare cu cărți, atât în format fizic cât și digital, pe care dorim să îl implementăm în acest an. Am convenit asupra metodei de stabilire a necesarului și modului de repartizare, urmând să concretizăm celelalte detalii în cel mai scurt timpˮ, a declarat Adrian Dupu, citat de IPN.md.

Cărți din România, în bibliotecile din Republica Moldova

Reprezentanții comunității bibliotecare din Republica Moldova și-au manifestat dorința de a suplini colecțiile bibliotecilor cu carte românească pentru copii și adolescenți, literatură românească din domeniul culturii generale, dicționare și enciclopedii, literaturii clasice și contemporane, cărți de dezvoltare personală, literatură școlară.

Limba română a devenit limbă oficială în Republica Moldova

Limba română predomină în școlile din Republica Moldova. Astfel, din totalul elevilor care frecventează învățământul primar și secundar general, 80,8% fac studiile în limba română, 19,1% – în limbă rusă și 0,1% – în limba engleză. Potrivit datelor furnizate de Biroul Național de Statistică, în anul de studii 2023-2024, în Republica Moldova funcționează peste 120 instituții de învățământ primar și secundar general. Dintre acestea, 312 instituții activează în mediul urban, iar 889 – în mediul rural.

Pe 22 martie 2023, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat legea privind înlocuirea sintagmei „limba moldovenească” cu „limba română” în toate legile Republicii Moldova, inclusiv în Constituţie.