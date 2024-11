Social E cel mai mare coșmar dacă stai la bloc. Toți facem greșeala asta pe timp de iarnă







E iarnă în toată regula. Temperaturile scăzute vin cu multe inconveniente pentru traiul la bloc. Spre exemplu, uscatul rufelor. Mulți români obișnuiesc să facă asta pe balcon. Dar, din cauza frigulului, operațiunea durează mult prea mult. Așa că, pe timp de iarnă, preferă să le usuce pe calorifer.

Suntem tot grăbiți și nu avem voie să pierdem timpul. Uscatul rufelor pe balcon nu mai e rentabil din acest punct de vedere. Pe timpul nopții, când temperaturile scad sub zero grade, hainele pot îngheța. În plus, în această perioadă, zile la rând soarele este ascuns după nori sau ceață.

Avem nevoie de un loc cald și uscat.

De ce nu e bună uscarea rufelor pe calorifer

Prima opțiune ar fi caloriferul. De-acum, ele sunt calde, fiebinți chiar, în mod constant. Temperatura ridicată pe care o radiază ar putea să usuce rapid rufele.

Și, într-adevăr, multă lume face acest lucru. Dar în acest caz intervin două probleme majore.

În primul rând, camera nu se va mai încălzi la fel de bine. Rufele de pe calorifer vor obtura căldura radiată, iar temperatura camerei va scădea imediat. Vom plăti facturi mai mari și nici nu vom avea o temperatură confortabilă.

Apoi, se pune problema umidității din camera respectivă. Umezeala din rufe se evapora și se va condensa, răcind obiectele din jur. Din acest motiv este posibilă apariția mucegaiului. Cu cât uscăm mai des rufele pe calorifer, cu atât pereții încăperii vor deveni mai negri.

De asemenea, bolile provocate de umezeală pot fi extrem de periculoase.

Care sunt alternativele

Dacă totuși nu există alternativă, cel mai bine ar fi să facem acest lucru în baie. Acolo, pereții au faianță, iar pardoseala, gresie. Șansele de formare a mucegaiului sunt foarte mici.

Așa că ne întoarcem la varianta balconului. Cu amendamentul că trebuie să așteptăm o dimineață însorită. Lumina soarelui va grăbi procesul de uscare a rufelor și, în plus, salvăm camera de la apariția mucegaiului.