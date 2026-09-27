Cum a învins muzica teroarea. Povestea Simfoniei a VII-a din Leningradul asediat

Contextul tragic al asediului: un oraș condamnat la exterminare. În vara anului 1941, lansarea Operațiunii Barbarossa de către Germania nazistă a marcat începutul uneia dintre cele mai sângeroase etape din cel de-Al Doilea Război Mondial.

Avansul rapid al armatelor germane pe teritoriul Uniunii Sovietice a adus trupele Wehrmachtului, sprijinite de diviziile finlandeze, direct la porțile orașului Leningrad, actualul Sankt Petersburg. Recunoscut drept capitala culturală a țării și un nod industrial și strategic esențial la Marea Baltică, orașul a fost vizat de Adolf Hitler nu doar pentru cucerire militară, ci și pentru o distrugere completă și sistematică.

Directivele Înaltului Comandament German erau lipsite de orice echivoc: orașul trebuia încercuit strâns, tăiat de orice sursă de aprovizionare și supus unui bombardament de artilerie neîntrerupt, până când populația avea să piară prin înfometare. La 8 septembrie 1941, prin ocuparea orașului Șlisselburg, legătura terestră a Leningradului cu restul țării a fost tăiată definitiv. A început astfel Asediul Leningradului, o blocadă dramatică ce avea să dureze 872 de zile, până la eliberarea completă din 27 ianuarie 1944.

Iarna anilor 1941–1942 a fost una dintre cele mai crunte din istoria măsurată a regiunii, cu temperaturi care au coborât frecvent sub minus 30 de grade Celsius. Fără cărbune, rețelele de termoficare și energie electrică s-au prăbușit rapid. Apeductele au înghețat, forțând locuitorii să transporte apă din fluviul Neva în condiții extreme. Rațiile de pâine au fost reduse treptat până la limita biologică de supraviețuire: 125 de grame pe zi pentru civili și copii, o doză compusă în mare parte din celuloză, rumeguș și impurități.

În ciuda iadului cotidian, în care foametea dărâma orice structură socială obișnuită și răpea sute de mii de vieți, viața intelectuală și artistică a orașului nu s-a stins complet. Liniștea mormântală a străzilor acoperite de zăpadă era întreruptă doar de metronomul care bătea continuu la difuzoarele publice, simbolul pulsului viu al orașului și de determinarea unei comunități de a-și păstra umanitatea prin intermediul artei.

În primele săptămâni de la izbucnirea conflictului, conștientizând pericolul iminent care amenința principalele centre urbane din vestul țării, autoritățile sovietice au declanșat un plan masiv de evacuare strategică. Acesta nu viza doar uzinele de armament, utilajele grele și stocurile industriale, ci și instituțiile culturale de elită, patrimoniul muzeal și colectivele artistice de valoare națională.

Printre instituțiile de prim rang vizate de acest plan s-a numărat Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Leningrad, recunoscută la nivel mondial pentru rigoarea și virtuozitatea sa. Sub îndrumarea briliantului muzicolog și critic cultural Ivan Sollertinski, care îndeplinea funcția de director artistic, și sub bagheta riguroasă a maestrului Evgheni Mravinski, ansamblul a fost îmbarcat în garnituri speciale de tren cu destinația Siberia.

Destinația finală a fost orașul Novosibirsk, un centru urban și industrial în plină expansiune din inima Siberiei. Sosirea muzicienilor leningradezi a transformat radical viața culturală a acestui tânăr oraș. Găzduită în spațiile moderne ale Casei de Cultură, orchestra nu s-a limitat la a-și adăposti membrii în siguranță, ci a inițiat o activitate concertistică fără precedent.

Între anii 1941 și 1944, Filarmonica din Leningrad a susținut la Novosibirsk peste 500 de concerte și simpozioane muzicale. Publicul nu era format din melomani obișnuiți, ci din muncitori din industria de apărare care lucrau în schimburi de 12-14 ore, din militari răniți aflați în recuperare în spitalele improvizate și din mii de refugiați strămutați din regiunile ocupate. Muzica clasică de la lucrările lui Ceaikovski, Borodin și Musorgski, până la operele moderne ale lui Stravinski sau Skrjabin a funcționat ca o veritabilă terapie psihologică, menținând ridicat moralul populației și legătura afectivă cu valorile civilizației europene.

În timp ce colegii săi din orchestră evoluau pe scenele din Siberia, compozitorul Dmitri Șostakovici a ales să rămână în Leningradul asediat în primele luni ale blocadei. Profund atașat de orașul său natal și refuzând inițial ofertele de evacuare, Șostakovici s-a înrolat în brigăzile de apărare civilă. O fotografie celebră a vremii, publicată ulterior pe coperta revistei americane Time, îl înfățișa pe compozitor purtând o cască de pompier pe acoperișul Conservatorului din Leningrad, gata să stingă bombele incendiare aruncate de aviația germană.

În pauzele dintre schimburile de gardă și alarmele aeriene, Șostakovici lucra cu o febrilitate extremă la o nouă compoziție. Sunetele exploziilor, ale sirenelor de alarmă și ale artileriei antiaeriene s-au întipărit direct în structura sonoră a noii sale lucrări: Simfonia a VII-a în Do major, Op. 60, care avea să primească ulterior titlul oficial de „Leningrad”.

La sfârșitul lunii octombrie 1941, la insistențele conducerii statului, Șostakovici a fost evacuat din orașul asediat, călătorind mai întâi spre Moscova, iar apoi către Kujbîșev (orașul Samara de astăzi), devenit capitala administrativă temporară a Uniunii Sovietice. Aici, într-un mediu mai sigur, compozitorul a finalizat ultima mișcare a simfoniei la 27 decembrie 1941.

Premiera absolută a Simfoniei a VII-a a avut loc la Kujbîșev, pe 5 martie 1942, sub bagheta dirijorului Samuil Samosud, fiind interpretată de orchestra Teatrului Bolșoi, la rândul ei evacuată. Concertul a fost transmis prin radio în întreaga Uniune Sovietică și recepționat inclusiv de aliații occidentali. Succesul a fost imediat și copleșitor, piesa fiind percepută nu doar ca o operă muzicală de o valoare excepțională, ci ca un rechizitor sonor împotriva fascismului.

Simfonia a VII-a este o lucrare monumentală, având o durată de peste 70 de minute și necesită o orchestră extinsă, cu o secțiune masivă de suflători de alamă și percuție. Structurată în patru mișcări tradiționale, lucrarea construiește o narativitate sonoră profundă, reflectând confruntarea dintre brutalitatea războiului și rezistența spiritului uman.

Prima mișcare, Allegretto, debutează cu o temă senină, maiestuoasă, ce evocă viața pașnică a populației înainte de izbucnirea conflictului. Liniștea este însă brutal întreruptă de celebra „temă a invaziei”. Introdusă mai întâi în surdină de o tobă mică, această temă simplă, repetitivă și mecanică este reluată de 12 ori într-un crescendo terifiant, implicând treptat toate instrumentele orchestrei. Această secțiune simulează marșul implacabil al mașinii de război germane, strivind orice formă de viață în calea sa, până când ajunge la un vârf de violență acustică extremă, urmat de un lamentou tragic al alămurilor.

Ele renunță la caracterul descriptiv militar în favoarea unei atmosfere elegiace și introspective. Sunetele evocă memoria celor pierduți, peisajul înghețat al Leningradului pustiit și suferința tăcută a victimelor asediului. Pasajele solistice ale lemnelor creează o senzație de fragilitate și nostalgie profundă.

Finalul, Allegro non troppo, reia temele de luptă, dar le transformă într-o mișcare orientată spre rezistență și triumf moral. Spre deosebire de o marș victorios simplist, finalul compus de Șostakovici păstrează o nuanță de gravitate tragică: victoria nu este una facilă, ci obținută cu prețul unor sacrificii umane imense.

În timp ce Simfonia a VII-a răsuna pe scenele din Kujbîșev, Moscova, Londra și New York, în Leningradul asediat se năștea ideea unui gest de o îndrăzneală fără precedent: interpretarea operei chiar în orașul căruia îi era dedicată.

Misiunea i-a fost încredințată singurului ansamblu muzical rămas în oraș, Orchestra Radio din Leningrad, aflată sub conducerea dirijorului Karl Eliasberg. Cu toate acestea, când Eliasberg a convocat prima repetiție la începutul anului 1942, tabloul a fost unul devastator. Din cei 80 de muzicieni ai orchestrei dinainte de război, mai erau apți de lucru doar 15. Ceilalți fie muriseră de foame și frig, fie erau prea slăbiți pentru a se deplasa, fie luptau în prima linie pe Frontul din Leningrad.

Conștientizând valoarea simbolică a evenimentului, comandamentul militar al frontului, sprijinit de autoritățile locale, a emis un ordin neobișnuit: mobilizarea muzicienilor de pe linia frontului. Soldații care aveau studii muzicale au fost retrași temporar din tranșee, din bateriile de artilerie sau din spitalele de campanie și trimiși la Filarmonică pentru repetiții.

Repetițiile s-au desfășurat în condiții inimaginabile. Sălile erau neîncălzite, iar muzicienii, afectați grav de distrofie cauzată de înfometare, de abia puteau ține instrumentele în mână. Degetele suflătorilor înghețau pe clape, iar violoniștii își pierdeau cunoștința în timpul pauzelor. Rațiile de hrană ale muzicienilor au fost suplimentate ușor cu ajutorul armatei pentru a le permite să reziste efortului fizic al repetițiilor. Dirijorul Karl Eliasberg, el însuși grav slăbit și deplasându-se cu greutate, a menținut o disciplină de fier, refuzând să reducă exigențele artistice în ciuda contextului dramatic.

Data de 9 august 1942 nu a fost aleasă la întâmplare pentru premiera leningradeză a Simfoniei a VII-a. Conform documentelor de captură ale Comandamentului German, această zi fusese fixată inițial de Statul Major al Wehrmachtului ca dată probabilă pentru prăbușirea definitivă a apărării orașului și organizarea unui banchet de victorie la Hotelul Astoria din Leningrad.

Pentru a garanta că spectacolul din Sala Mare a Filarmonicii nu va fi întrerupt de bombardamentele germane obișnuite, armata sovietică a pregătit o operațiune militară secretă de anvergură, codificată „Squal” (Trafalmeț/Vifor). Cu câteva ore înainte de începerea concertului, artileria sovietică de pe întreg frontul din jurul Leningradului a declanșat un baraj masiv de foc preventiv. Sute de tunuri au executat tregi concentrate asupra bateriilor de artilerie inamice, neutralizându-le pozițiile și impunând o tăcere desăvârșită în jurul orașului pe durata spectacolului.

În Sala Mare a Filarmonicii, sub candelabrele de cristal aprinse extraordinar pentru prima dată după luni de zile, s-a adunat un public eterogen: civili supraviețuitori în haine de iarnă, oficiali, dar mai ales soldați și ofițeri veniți direct din tranșee. Când Karl Eliasberg a ridicat bagheta, transmisia a fost conectată nu doar la rețeaua națională de radio, ci și la difuzoarele montate pe străzile orașului și la stațiile de amplificare orientate direct spre liniile germane din prima linie. Timp de 75 de minute, sunetele maiestuoase ale simfoniei au umplut spațiul public.

Efectul psihologic al transmisiei a fost devastator pentru moralul trupelor de ocupație. Ani mai târziu, foști soldați germani care au luptat la Leningrad au mărturisit că în acea zi de 9 august 1942 au înțeles pentru prima dată că nu vor putea cuceri niciodată orașul, deoarece forța morală a locuitorilor săi depășea orice capacitate de distrugere militară.

Ecoul premierei din Leningrad s-a extins rapid dincolo de granițele Uniunii Sovietice, transformând Simfonia a VII-a într-un simbol global al rezistenței antifasciste. Partitura operei a fost fotografiată pe microfilm și transportată secret pe o rută aeriană complexă prin Teheran, Cairo și America de Sud până în Statele Unite ale Americii. Acolo, marii dirijori ai vremii s-au întrecut pentru dreptul de a dirija premiera americană. Câștigător a fost celebrul dirijor Arturo Toscanini, care a condus Orchestra Simfonică NBC într-un concert transmis prin radio la 19 iulie 1942, fiind ascultat de milioane de americani.

Lucrarea a fost ulterior reluată de Henry Wood la Royal Albert Hall din Londra și interpretată în zeci de orașe din întreaga lume liberă, contribuind la strângerea de fonduri și la consolidarea alianței internaționale împotriva Axei. Dincolo de contextul geopolitic al celui de-Al Doilea Război Mondial și de încercările ulterioare ale aparatului de propagandă sovietic de a instrumentaliza politic acest episod, victoria Orchestrei din Leningrad rămâne un moment de referință în istoria culturii universale.

A fost o demonstrație supremă a modului în care arta, disciplina spirituală și muzica pot deveni instrumente de rezistență nonviolentă în fața barbariei și opresiunii extreme. Geniul lui Dmitri Șostakovici și dăruirea muzicienilor conduși de Karl Eliasberg și Evgheni Mravinski au dovedit că, chiar și în cele mai întunecate momente ale istoriei, când civilizația pare prăbușită sub greutatea armelor, spiritul uman păstrează capacitatea de a triumfa prin frumusețe, demnitate și creație.