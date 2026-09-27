Sebastian Burduja, propus pentru funcția de ministru al Energiei în Cabinetul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, va deschide luni, 28 septembrie, seria audierilor din Parlament. El este programat în fața comisiilor de specialitate de la ora 14:00, înaintea celorlalți miniștri propuși. Audierile se vor desfășura luni și marți, iar votul de învestitură este programat miercuri.

„Mâine, la ora 14:00, sunt primul ministru propus care intră la audieri în Parlament. Deschid seria”, a scris Sebastian Burduja, într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Înaintea audierii, Burduja a prezentat principalele direcții pe care spune că vrea să le urmeze în cazul în care va primi din nou portofoliul Energiei. Printre acestea se află creșterea producției de energie din surse regenerabile, nucleare și gaze, extinderea capacităților de stocare și modernizarea rețelelor.

El a inclus între obiective și valorificarea gazelor din Marea Neagră, dezvoltarea interconectărilor și consolidarea rolului României pe piața energetică regională.

„Energie accesibilă pentru oameni și pentru companii. Energie produsă din regenerabile, nuclear și gaz, cu stocare și rețele modernizate”, a transmis ministrul propus.

Sebastian Burduja a amintit, între proiectele pe care spune că le-a reluat sau accelerat în perioada în care a mai condus Ministerul Energiei, Neptun Deep, reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, investițiile în stocare și energie regenerabilă și atragerea fondurilor europene destinate sectorului energetic.

Pe lista priorităților prezentate de Burduja se află și protejarea consumatorilor vulnerabili, dar și simplificarea procedurilor pentru prosumatori.

Ministrul propus susține și reducerea cheltuielilor pe care le consideră nejustificate și schimbarea modului în care sunt administrate companiile de stat.

„Românii au făcut destule sacrificii. Obligația noastră este să gestionăm cumpătat banul public și să tăiem cheltuielile nejustificate. Voi începe cu Ministerul Energiei, așa cum am făcut și în mandatul anterior”, a afirmat el.

Sebastian Burduja a reluat și ideea încheierii unui „Pact pentru Energie” între partidele parlamentare. El argumentează că proiectele majore din acest domeniu se desfășoară pe perioade mai lungi decât durata unui mandat de guvernare și ar avea nevoie de continuitate.

„Energia nu e subiect de dispută politică partizană. O centrală se construiește în zece ani, o rețea în trei, iar guvernele se schimbă mai des de atât”, a scris ministrul propus.

Burduja a anunțat că intenționează să deschidă discuțiile privind acest pact chiar în timpul audierii de luni.

Cabinetul propus de Siegfried Mureșan are 16 ministere, iar programul de guvernare și lista miniștrilor au fost depuse sâmbătă la Parlament.

Audierile miniștrilor sunt programate luni, 28 septembrie, între orele 14:00 și 20:00, și marți, 29 septembrie, între orele 10:00 și 20:00. Plenul reunit al Parlamentului este programat miercuri, 30 septembrie, de la ora 13:00, pentru votul de învestitură.