Politica

Sebastian Burduja deschide audierile pentru Guvernul Mureșan. Ce pregătește pentru Energie

Sebastian Burduja deschide audierile pentru Guvernul Mureșan. Ce pregătește pentru EnergieSebastian Burduja. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Sebastian Burduja, propus pentru funcția de ministru al Energiei în Cabinetul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, va deschide luni, 28 septembrie, seria audierilor din Parlament. El este programat în fața comisiilor de specialitate de la ora 14:00, înaintea celorlalți miniștri propuși. Audierile se vor desfășura luni și marți, iar votul de învestitură este programat miercuri.

„Mâine, la ora 14:00, sunt primul ministru propus care intră la audieri în Parlament. Deschid seria”, a scris Sebastian Burduja, într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Prioritățile anunțate de Sebastian Burduja pentru Ministerul Energiei

Înaintea audierii, Burduja a prezentat principalele direcții pe care spune că vrea să le urmeze în cazul în care va primi din nou portofoliul Energiei. Printre acestea se află creșterea producției de energie din surse regenerabile, nucleare și gaze, extinderea capacităților de stocare și modernizarea rețelelor.

El a inclus între obiective și valorificarea gazelor din Marea Neagră, dezvoltarea interconectărilor și consolidarea rolului României pe piața energetică regională.

„Energie accesibilă pentru oameni și pentru companii. Energie produsă din regenerabile, nuclear și gaz, cu stocare și rețele modernizate”, a transmis ministrul propus.

Sebastian Burduja a amintit, între proiectele pe care spune că le-a reluat sau accelerat în perioada în care a mai condus Ministerul Energiei, Neptun Deep, reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, investițiile în stocare și energie regenerabilă și atragerea fondurilor europene destinate sectorului energetic.

Sursa foto: Ministerul Energiei

Consumatorii vulnerabili și companiile de stat

Pe lista priorităților prezentate de Burduja se află și protejarea consumatorilor vulnerabili, dar și simplificarea procedurilor pentru prosumatori.

Ministrul propus susține și reducerea cheltuielilor pe care le consideră nejustificate și schimbarea modului în care sunt administrate companiile de stat.

„Românii au făcut destule sacrificii. Obligația noastră este să gestionăm cumpătat banul public și să tăiem cheltuielile nejustificate. Voi începe cu Ministerul Energiei, așa cum am făcut și în mandatul anterior”, a afirmat el.

Burduja readuce în discuție un „Pact pentru Energie”

Sebastian Burduja a reluat și ideea încheierii unui „Pact pentru Energie” între partidele parlamentare. El argumentează că proiectele majore din acest domeniu se desfășoară pe perioade mai lungi decât durata unui mandat de guvernare și ar avea nevoie de continuitate.

„Energia nu e subiect de dispută politică partizană. O centrală se construiește în zece ani, o rețea în trei, iar guvernele se schimbă mai des de atât”, a scris ministrul propus.

Burduja a anunțat că intenționează să deschidă discuțiile privind acest pact chiar în timpul audierii de luni.

Cabinetul propus de Siegfried Mureșan are 16 ministere, iar programul de guvernare și lista miniștrilor au fost depuse sâmbătă la Parlament.

Audierile miniștrilor sunt programate luni, 28 septembrie, între orele 14:00 și 20:00, și marți, 29 septembrie, între orele 10:00 și 20:00. Plenul reunit al Parlamentului este programat miercuri, 30 septembrie, de la ora 13:00, pentru votul de învestitură.

Stiri calde

23:30 - Sebastian Ghiță: „Nu există joc politic care să permită României să se contrapună Americii”

23:22 - „Regele TikTok”, trimis în judecată. Ce acuzații i se aduc lui Alin Borcan

23:13 - Irlanda conduce Israelul cu 3-0. Gestul făcut de jucători înaintea meciului din Liga Națiunilor

23:03 - Lukoil își pierde afacerile externe după sancțiunile SUA. România apare pe lista activelor

22:54 - Cristian Diaconescu, despre scandalul privind ambasadoarea SUA în Grecia: „Ideea de ingerință este exclusă”

22:44 - Premii importante la Joker, Noroc și Loto 5/40. Cel mai mare câștig a depășit 84.000 de lei

HAI România!

Atac la parteneriatul strategic cu SUA

Atac la parteneriatul strategic cu SUA

Pacea cu degetul pe trăgaci

Pacea cu degetul pe trăgaci

De ce n-a venit Diavolul la întâlnirea cu enoriașii. Povestea despre modul în care părintele Galeriu a umplut biserica

De ce n-a venit Diavolul la întâlnirea cu enoriașii. Povestea despre modul în care părintele Galeriu a umplut biserica

Proiecte speciale