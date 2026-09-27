Bursa de Valori București (BVB) a încheiat săptămâna 21-25 septembrie 2026 cu o capitalizare de 678,61 miliarde de lei, cu 2,37 miliarde de lei mai puțin față de săptămâna precedentă. În același interval, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 39,09%, potrivit datelor BVB .

În perioada 14-18 septembrie, capitalizarea bursieră se ridicase la 680,98 miliarde de lei. Diferența dintre cele două săptămâni a fost de 0,35%.

Tranzacțiile cu acțiuni au însumat în perioada 21-25 septembrie 447,10 milioane de lei, față de 734,05 milioane de lei în săptămâna anterioară. Rulajul s-a redus astfel cu 286,95 milioane de lei.

Indicele principal BET a încheiat ședințele de tranzacționare din perioada analizată la 31.720,62 de puncte.

Cea mai mare valoare zilnică a tranzacțiilor cu acțiuni a fost înregistrată joi, 24 septembrie, când schimburile au ajuns la 120,21 milioane de lei. La polul opus, miercuri, 23 septembrie, a fost consemnat cel mai redus rulaj al săptămânii, de 57,53 milioane de lei.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide de pe segmentul principal al BVB în perioada analizată. Titlurile au cumulat tranzacții în valoare de 100,97 milioane de lei, iar cotația lor a scăzut cu 2,99%.

Pe următoarea poziție s-au situat acțiunile S.N.G.N. Romgaz, cu un rulaj de 55,09 milioane de lei și o depreciere de 3,75%. Acțiunile Societății Energetice Electrica au înregistrat tranzacții de 54,32 milioane de lei, în timp ce cotația acestora a coborât cu 6,13%.

În perioada 21-25 septembrie, cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost consemnate de acțiunile Prebet SA Aiud, care au urcat cu 22,13%. Titlurile SIF Hoteluri au avut o creștere de 10,18%, iar acțiunile Conted s-au apreciat cu 9,09%. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de acțiunile Cris-Tim Family Holding, cu un minus de 25,18%. Acțiunile Aquila Part Prod Com au pierdut 20,30%, iar titlurile Armătura au scăzut cu 12,88%.