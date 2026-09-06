Bursa de Valori București (BVB) a încheiat săptămâna 31 august – 4 septembrie 2026 cu o scădere de 4,74 miliarde de lei a capitalizării, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a crescut cu 336,36 milioane de lei, respectiv 74,6%, potrivit datelor publicate de BVB.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 713,09 miliarde de lei, față de 717,83 miliarde de lei în săptămâna 24–28 august 2026. Scăderea a fost de 0,66%.

În același timp, activitatea de tranzacționare a fost mai intensă. Schimburile cu acțiuni au însumat 787,23 milioane de lei, comparativ cu 450,86 milioane de lei în săptămâna precedentă.

Indicele principal al Bursei de Valori București, BET, a închis ședința de vineri, 4 septembrie, la 34.414,30 puncte.

Cea mai mare valoare zilnică a tranzacțiilor cu acțiuni a fost înregistrată joi, 3 septembrie, când rulajul a ajuns la 285,63 milioane de lei.

La polul opus, cea mai redusă valoare a tranzacțiilor a fost consemnată vineri, 4 septembrie, cu 51,25 milioane de lei.

Pe segmentul principal al BVB, cele mai mari rulaje au fost înregistrate de acțiunile Digi Communications NV, cu tranzacții în valoare de 240,19 milioane de lei. În aceeași perioadă, cotația companiei a scăzut cu 3,17%.

Pe locul al doilea s-au aflat acțiunile Băncii Transilvania, cu tranzacții de 124,23 milioane de lei, în condițiile unei deprecieri de 1,21%.

Acțiunile Romgaz au ocupat poziția a treia, cu un rulaj de 104,07 milioane de lei. Cotația companiei a scăzut cu 6,29% în intervalul analizat.

În rândul companiilor ale căror acțiuni s-au apreciat, cele mai mari creșteri au fost consemnate de:

-Comcm Constanța: +15,86%; -Rompetrol Rafinare: +10,00%; -Electro-Alfa International: +9,90%.

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost înregistrate de:

-Uamt: -20,27%; -Sinteza: -12,26%; -Conted: -10,81%.