Shein a debutat marți pe Bursa din Hong Kong, însă prima zi de tranzacționare a fost departe de așteptările companiei. Acțiunile gigantului din industria fast-fashion au scăzut cu aproximativ 10% în primele ore, într-un context în care afacerea bazată pe haine foarte ieftine se confruntă cu taxe, costuri mai mari și reguli comerciale tot mai stricte, potrivit AP.

După mai mulți ani în care a încercat să ajungă pe una dintre marile burse occidentale, compania a ales Hong Kong pentru listarea sa. Oferta publică inițială i-a adus aproximativ 1,7 miliarde de dolari, însă reacția investitorilor a fost negativă încă din primele ore de tranzacționare.

Prețul stabilit pentru oferta publică inițială a fost de 48,56 dolari Hong Kong pentru o acțiune. Ulterior, titlurile au început să piardă teren și au coborât sub pragul de 44 de dolari Hong Kong.

Acțiunile au ajuns la aproximativ 43,8 dolari Hong Kong, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 10% față de prețul stabilit pentru listare.

La debutul bursier, Shein a fost evaluată la aproximativ 26,5-27 de miliarde de dolari. Valoarea este în continuare una considerabilă, însă se află mult sub evaluarea de aproape 100 de miliarde de dolari pe care compania o atinsese în 2022.

Scăderea acțiunilor reflectă și schimbarea percepției investitorilor asupra modelului de afaceri al companiei. Shein a crescut rapid la nivel internațional datorită hainelor vândute la prețuri foarte mici și a capacității de a introduce într-un timp scurt un număr uriaș de produse.

Compania se bazează pe o rețea flexibilă de producători, concentrată în mare parte în provincia chineză Guangdong. Strategia s-a dovedit extrem de eficientă în perioada dezvoltării accelerate a comerțului online.

În prezent, însă, condițiile comerciale sunt mai dificile. Costurile de transport au crescut, iar autoritățile din mai multe piețe au introdus sau pregătesc modificări care afectează comerțul cu produse de valoare redusă.

Statele Unite și Uniunea Europeană au modificat regulile privind coletele de valoare mică. Schimbările reduc unul dintre avantajele de care Shein și alte platforme de comerț online au beneficiat în anii de expansiune rapidă.

În același timp, presiunea autorităților asupra companiilor din fast-fashion a crescut. Shein trebuie să facă față unor cerințe mai stricte și unor costuri suplimentare, în timp ce încearcă să își păstreze atractivitatea pentru cumpărătorii obișnuiți cu prețurile foarte mici.

Compania a început să majoreze anumite prețuri, iar această schimbare poate afecta direct strategia care a contribuit la ascensiunea brandului.

Rezultatele financiare din 2026 arată, de asemenea, presiunea asupra companiei. Shein a raportat o pierdere de 99 de milioane de dolari în primul trimestru al anului, după un profit de 395 de milioane de dolari în aceeași perioadă din 2025.

Diferența dintre cele două rezultate marchează o schimbare importantă pentru companie și vine într-o perioadă în care Shein încearcă să își adapteze operațiunile la noile condiții de pe principalele sale piețe.

Drumul către bursă nu a fost unul simplu pentru Shein. Compania a analizat listarea la New York și ulterior la Londra, însă niciuna dintre aceste variante nu s-a concretizat.

Hong Kong a devenit în cele din urmă piața aleasă pentru oferta publică inițială. Listarea reprezintă un moment important atât pentru companie, cât și pentru piața bursieră locală.

Shein a fost fondată în China, iar în jurul anului 2021 și-a mutat sediul în Singapore. O parte importantă a producției sale rămâne însă legată de fabricile și furnizorii din provincia Guangdong.

Prima zi de tranzacționare arată că investitorii privesc acum compania cu mai multă prudență decât în anii de vârf ai evaluării sale. O listare la aproximativ 26,5-27 de miliarde de dolari reprezintă o diferență majoră față de evaluarea de aproape 100 de miliarde de dolari din 2022.

Pentru Shein, provocarea este să își păstreze ritmul de creștere într-o industrie în care avantajul prețurilor foarte mici este tot mai greu de menținut. Majorarea costurilor, schimbările vamale și presiunea autorităților pot transforma modelul fast-fashion ultra-ieftin într-o strategie mult mai dificil de susținut.