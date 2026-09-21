Actuala formulă politică nu dispune de suficiente voturi pentru învestirea guvernului condus de Siegfried Mureșan, spune președintele UDMR, Kelemen Hunor. El consideră că, în lipsa celor 233 de voturi necesare, trebuie decis dacă procedura continuă până la un vot în Parlament sau dacă este mai bine ca mandatul să fie depus pentru a nu prelungi criza politică.

Kelemen Hunor a afirmat că, după decizia PSD de a nu susține formula propusă, partidele rămase în coaliție nu mai au majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului.

„În acest moment, ceea ce a rămas din vechea coaliţie, după decizia colegilor de la PSD, nu are o majoritate”, a spus Kelemen Hunor, la Parlament.

Liderul UDMR a arătat că discuțiile vor continua, în primul rând, cu PNL și USR. Printre temele aflate pe masa negocierilor se numără fiscalitatea, programul economic, dezvoltarea și investițiile.

„Să vedem ce răspunsuri dă domnul Mureşan la o grămadă de întrebări legate de fiscalitate, de programul economic, de programul de dezvoltare, investiţii şi alte lucruri despre care trebuie să discutăm şi să vedem care ar fi programul cu care dl Mureşan doreşte să vină în Parlament”, a afirmat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a anunțat că formațiunea va avea o ședință pentru a stabili următorii pași.

„Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, şi asta vom afla mai târziu, după ce va exista şi programul de guvernare, atunci trebuie să luăm o decizie. În primul rând noi (UDMR), dacă continuăm discuţiile şi venim să ne prăbuşim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160-170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situaţie să nu prelungim conflictul, criza, să nu adâncim prăpastia şi sugerăm, atât putem să facem, să depună mandatul domnul Siegfried Mureşan. Dacă domnul Mureşan consideră că trebuie să meargă până la capăt, adică până la vot în Parlament, atunci şi noi trebuie să luăm o decizie, ce vom face”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a spus că preferă o soluție care să nu prelungească perioada de incertitudine politică.

„Eu aş prefera prefera să nu adâncim criza, să nu prelungim timpul, să nu adâncim prăpastia”, a adăugat liderul UDMR, el menționând că nu depinde de el.

Kelemen Hunor a explicat că nu consideră utilă organizarea unui vot în Parlament în condițiile în care nu există suficiente voturi pentru învestirea Guvernului.

„Raţional, vreau să vedem ce e de făcut. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd, doar ca să avem mai puţine voturi decât necesită învestirea guvernului”, a spus Kelemen Hunor.

Întrebat dacă mai există posibilitatea ca Guvernul propus de Siegfried Mureșan să ajungă la vot și să fie învestit, liderul UDMR a indicat că acest lucru depinde de susținerea PSD.

„Doar dacă reuşim, împreună cu domnul Mureşan, să îi convingem pe colegii din PSD să îi dea un vot. Dacă nu reuşim, nu există 233 de voturi. Nu ai de unde să scoţi. Ponta a zis nu, SOS a zis nu, AUR a zis nu, PSD a zis nu, punct”, a precizat Kelemen Hunor.