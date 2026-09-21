Sosul de paste pregătit din timp poate fi o soluție practică pentru zilele în care vrei să pui rapid pe masă un preparat gustos. Roșiile bine coapte, ceapa, usturoiul și ierburile aromatice se transformă într-un sos parfumat, care poate fi pus în borcane și păstrat pentru lunile reci.

Borcanele pot fi deschise atunci când ai nevoie de un sos pentru paste, lasagna, pizza sau alte preparate. Pentru păstrarea pe toată perioada iernii, borcanele trebuie sterilizate și procesate corect.

Pentru aproximativ 5-6 borcane de 500 ml:

3 kg de roșii bine coapte

2 cepe mari

4-5 căței de usturoi

3 linguri de ulei

1 lingură de zahăr, opțional

2 lingurițe de sare

1 linguriță de oregano uscat

1 linguriță de busuioc uscat

piper, după gust

3 linguri de suc de lămâie îmbuteliat, câte aproximativ 1/2 lingură pentru fiecare borcan de 500 ml

Roșiile se spală bine, se îndepărtează codițele și părțile deteriorate, apoi se taie în bucăți. Pentru un sos mai fin, roșiile pot fi trecute prin mașina de pasat sau printr-o sită, pentru îndepărtarea cojilor și a semințelor.

Ceapa se toacă mărunt, iar usturoiul se zdrobește. Într-o cratiță încăpătoare se încălzește uleiul, apoi se adaugă ceapa și se gătește la foc mic până când devine moale.

Se adaugă roșiile și usturoiul, apoi sarea, piperul, oregano și busuiocul. Sosul se fierbe la foc mic, amestecând periodic, până când scade și ajunge la consistența dorită. În funcție de câtă apă au roșiile, acest proces poate dura aproximativ 45-60 de minute.

La final se poate adăuga zahărul, dacă roșiile sunt foarte acrișoare. Sosul trebuie să fie fierbinte atunci când este pus în borcane.

Borcanele se spală foarte bine cu apă caldă și detergent și se clătesc temeinic. Ele pot fi sterilizate în cuptor, la aproximativ 120°C, timp de 15-20 de minute, după ce cuptorul a ajuns la temperatură.

Capacele se spală și se fierb separat aproximativ 5 minute. Se folosesc capace în stare bună, care închid etanș.

Borcanele calde se așază pe o suprafață protejată de șocul termic și se pregătesc pentru umplere.

Pentru siguranță, în fiecare borcan de 500 ml se adaugă aproximativ 1/2 lingură de suc de lămâie îmbuteliat, înainte de turnarea sosului. Nu este recomandat să se reducă aciditatea sau să se înlocuiască această etapă dacă sosul urmează să fie păstrat la temperatura camerei.

Sosul fierbinte se toarnă în borcane, lăsând aproximativ 1-1,5 cm liber până la margine. Marginile borcanelor se șterg cu o lavetă curată și umedă, apoi se pun capacele și se strâng bine.

Borcanele se așază într-o oală mare, pe un prosop împăturit sau pe un suport, astfel încât să nu stea direct pe fundul vasului. Se adaugă apă fierbinte până când ajunge câțiva centimetri sub capace.

După ce apa începe să fiarbă, borcanele de 500 ml se procesează aproximativ 35 de minute. La final, focul se oprește, iar borcanele se lasă câteva minute în apă înainte de a fi scoase.

Se scot cu grijă și se lasă să se răcească complet, fără să fie întoarse cu capul în jos. După răcire, se verifică dacă toate capacele sunt bine închise. Borcanele cu capace bombate, scurgeri, miros neobișnuit sau semne de fermentare nu trebuie păstrate.

Borcanele se depozitează într-un loc răcoros, uscat și întunecat, ferit de variații mari de temperatură. Astfel pregătit, sosul poate fi folosit pe parcursul iernii.

După deschiderea unui borcan, acesta se păstrează la frigider și se folosește într-un timp scurt.

Sosul poate fi turnat direct peste paste, încălzit cu puțin busuioc proaspăt și parmezan sau folosit ca bază pentru lasagna, pizza și alte preparate.