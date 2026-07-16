Piețele din România sunt pline, în această perioadă, de roșii românești bine coapte, iar multe gospodine profită de sezon pentru a pregăti bulionul de casă după rețetele transmise din generație în generație. Fără conservanți și cu un gust aparte, bulionul preparat acasă este unul dintre cele mai apreciate ingrediente pentru supe, ciorbe, tocănițe sau sosuri.

Secretul unui bulion reușit este alegerea unor roșii cărnoase, foarte bine coapte și aromate.

Pentru această rețetă veți avea nevoie de următoarele ingrediente:

10 kilograme de roșii românești bine coapte;

2 linguri de sare grunjoasă, neiodată;

câteva frunze de țelină (opțional, pentru aromă).

Roșiile se spală foarte bine și se îndepărtează cotoarele. Apoi se taie în bucăți potrivite și se pun într-o oală încăpătoare.

Se fierb la foc mediu timp de aproximativ 30-40 de minute, până când se înmoaie complet și își lasă suficient suc. După ce s-au răcit ușor, roșiile se trec printr-o sită specială sau printr-o mașină de pasat roșii, astfel încât să fie eliminate cojile și semințele.

Sucul obținut se pune din nou la fiert într-o oală largă. Se adaugă sarea și se amestecă periodic pentru a evita lipirea de fundul vasului. Fierberea poate dura între una și trei ore, în funcție de cât de gros se dorește bulionul. Pe parcurs se îndepărtează spuma care se formează la suprafață.

Când lichidul scade și capătă o consistență densă, bulionul este gata pentru a fi pus în sticle sau borcane.

Recipientele trebuie spălate și sterilizate înainte de utilizare. Bulionul se toarnă fierbinte în sticle sau borcane, care se închid imediat cu capace etanșe.

Pentru o conservare cât mai bună, recipientele se învelesc într-o pătură groasă și se lasă să se răcească lent până a doua zi. După răcire, bulionul se depozitează într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Preparat în acest mod, poate rezista fără probleme până la următorul sezon al roșiilor.