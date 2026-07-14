Este sezonul afinelor, iar în această perioadă fructele pot fi găsite atât în piețe, cât și direct la producători din numeroase zone ale țării. În România există numeroase plantații de afine, iar unul dintre cele mai cunoscute zone în care acestea sunt cultivate pentru export este Țara Făgărașului, unde un kilogram de afine proaspete se vinde în această perioadă cu aproximativ 40 de lei. Dacă vrei să te bucuri de gustul lor și în lunile reci, poți pregăti un gem fără zahăr rafinat, îndulcit doar cu suc natural de mere.

Ingredientele necesare pentru această rețetă fără zahăr:

1 kg de afine proaspete;

500 ml suc natural de mere, fără zahăr adăugat;

sucul de la o jumătate de lămâie;

opțional, un măr ras fin, pentru o consistență mai legată.

Afinele se spală bine sub jet de apă rece, apoi se lasă la scurs. Se îndepărtează fructele moi sau deteriorate. Într-o cratiță cu fund gros se pun afinele și sucul de mere. Amestecul se fierbe la foc mediu până începe să dea în clocot, după care focul se reduce.

Se adaugă sucul de lămâie, iar compoziția se amestecă periodic pentru a nu se lipi de fundul vasului.

Gemul se lasă la fiert între 40 și 60 de minute, în funcție de cât de lichid este sucul de mere și de consistența dorită. Dacă preferi un gem mai dens, poți adăuga și mărul ras, care va contribui la legarea naturală a preparatului datorită conținutului de pectină.

Pentru a verifica dacă este gata, pune o linguriță de gem pe o farfurie rece. Dacă nu se întinde ușor și își păstrează forma, preparatul poate fi luat de pe foc.

Borcanele și capacele trebuie sterilizate înainte de utilizare. Gemul fierbinte se toarnă imediat în borcane, care se închid ermetic.

Recipientele se întorc cu capacul în jos pentru aproximativ 10 minute, apoi se lasă să se răcească lent, acoperite cu un prosop gros.

Depozitat într-un loc răcoros și ferit de lumină, gemul se poate păstra mai multe luni. După deschiderea borcanului, acesta trebuie ținut la frigider și consumat în câteva săptămâni.