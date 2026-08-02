Cum reduci consumul de apă în perioadele de secetă

Consumul de apă poate crește considerabil în zilele caniculare, când oamenii își umplu piscinele gonflabile, fac mai multe dușuri sau udă frecvent grădinile. În perioadele de secetă, câteva schimbări simple aplicate acasă pot limita risipa, pot proteja resursele naturale și pot reduce valoarea facturii.

Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor pun presiune pe rezervele de apă din tot mai multe regiuni. Activitățile obișnuite din gospodării, precum folosirea aspersoarelor, spălarea mașinilor sau dușurile repetate, contribuie la creșterea rapidă a consumului. Specialiștii consultați de The Independent arată că reducerea cantității de apă folosite de fiecare persoană în timpul secetei poate sprijini refacerea rezervelor și a ecosistemelor afectate.

Dușul reprezintă una dintre principalele surse de consum din locuință. În funcție de debit, aproximativ 10 litri de apă se pot scurge într-un singur minut. În condițiile în care un duș durează, în medie, șapte minute, o parte importantă a consumului zilnic are loc încă de dimineață.

Durata poate fi redusă prin oprirea apei în timp ce este aplicat șamponul sau gelul de duș. Baia în cadă nu reprezintă însă o variantă mai economică, deoarece poate necesita aproximativ 80 de litri de apă.

Udarea grădinii poate presupune folosirea a sute de litri de apă în perioadele foarte uscate. Consumul este și mai mare atunci când un aspersor rămâne pornit pentru mult timp. Apa potabilă nu este necesară pentru plante. Un rezervor conectat la sistemul de scurgere al acoperișului poate colecta apa de ploaie, care poate fi folosită ulterior în grădină.

O singură tragere a apei consumă în jur de cinci litri, iar toaletele mai vechi pot utiliza până la 10 litri.

Modelele cu două trepte permit alegerea unei evacuări mai scurte. Această opțiune reduce cantitatea folosită atunci când o spălare completă nu este necesară.

Spălarea mașinii cu furtunul poate duce la un consum ridicat. O găleată cu apă și un burete limitează cantitatea utilizată și permit un control mai bun.

Reducerea frecvenței cu care este spălat autoturismul reprezintă o altă măsură utilă în perioadele în care rezervele sunt afectate de secetă.

Apa folosită la spălarea legumelor poate fi strânsă într-un vas și utilizată ulterior pentru plantele din casă sau din grădină.

Apa rece care curge până când robinetul ajunge la temperatura dorită poate fi colectată pentru umplerea ceainicului. Robinetul poate fi închis și în timpul spălării pe dinți sau al săpunirii mâinilor.

În cazul piscinelor gonflabile, o pompă de filtrare permite păstrarea aceleiași ape timp de mai multe zile, evitând golirea și reumplerea frecventă.

Aplicate constant, aceste gesturi pot diminua consumul de apa, pot reduce cheltuielile gospodăriei și pot limita efectele secetei asupra mediului.