Șamponul violet vs pigmenții de reîmprospătare - ce produs este mai potrivit în funcție de culoarea părului

Menținerea unei culori vibrante a părului poate fi o adevărată provocare, mai ales după decolorare sau vopsire. Soarele, aparatele de coafat electrice și spălările frecvente pot face ca nuanțele să-și piardă intensitatea, iar tonurile reci să devină galbene sau portocalii. În acest context, două soluții populare pentru îngrijirea părului sunt șamponul violet și pigmenții de reîmprospătare. Fiecare dintre aceste opțiuni are rolul său, însă alegerea depinde de culoarea naturală sau vopsită a părului, de textura acestuia și de rezultatul pe care dorești să-l obții.

Șamponul violet, cunoscut și ca sampon silver sau șampon mov, este formulat special pentru a neutraliza tonurile galbene nedorite din păr. Pigmenții violet funcționează pe principiul complementarității culorilor: violetul neutralizează galbenul, menținând nuanța mai rece, mai strălucitoare a părului.

Principalele beneficii ale șamponului violet sunt:

Tip: aplică șamponul silver pe părul umed, lasă-l să acționeze 1-3 minute (în funcție de intensitatea tonului nedorit) și clătește cu apă călduță din abundență.

Pigmenții de reîmprospătare sunt formule semi-permanente sau temporare care aplică nuanța dorită direct pe păr, fără a decolora sau a modifica permanent structura fibrei capilare.

Printre principalele avantaje se numără faptul că:

permit personalizarea nuanței în funcție de preferințe (mai rece, mai cald, mai intens).

sunt ideali pentru menținerea culorii între vizitele la salon.

poți ajusta cantitatea și frecvența aplicării în funcție de intensitatea dorită.

Tip: după aplicarea pigmentului, poți folosi un ulei de păr pentru a menține hidratarea și a proteja firul de păr, mai ales dacă este decolorat sau fragil.

Dacă ai părul blond deschis sau decolorat, optează pentru un șampon violet, excelent pentru neutralizarea tonurilor galbene sau portocalii.

Pe de altă parte, alege pigmenți de reîmprospătare dacă vrei să oferi părului un ton specific, de exemplu, argintiu sau platinat, ori să corectezi subtil nuanța.

În cazul șuvițelor sau al balayage-ului, șamponul violet poate fi folosit pentru întreținerea generală a tonului deschis. Pigmenții permit ajustări fine și accentuarea nuanțelor dorite pe anumite zone, fără a afecta restul părului.

Pentru părul brunet sau castaniu deschis, șamponul violet nu are un efect vizibil, deoarece nuanțele galbene sunt mai puțin evidente. Pigmenții de reîmprospătare în tonuri calde sau reci sunt mai potriviți pentru a intensifica nuanțele dorite.

Începe prin a curăța părul, folosind un șampon blând pentru a elimina impuritățile. Aplică șamponul violet sau pigmenții de reîmprospătare, respectând întotdeauna timpul de acționare indicat pe ambalaj. După clătire, aplică un balsam leave-in sau un ulei de par, pentru a preveni uscarea și a oferi luciu podoabei capilare. Trebuie să mai știi că șamponul violet poate fi folosit de 1-2 ori pe săptămână, iar pigmenții, în funcție de nevoie.

Nu lăsa pigmenții sau șamponul să acționeze mai mult decât recomandă producătorul - pot apărea alte tonuri nedorite.

Combină cu tratamente hidratante, mai ales dacă părul este decolorat.

Evită spălările excesive, pentru că pot estompa mai rapid pigmenții.

Folosește produse profesionale sau recomandate de specialiști pentru a proteja părul și a-i menține aspectul sănătos.

Folosirea corectă a unui șampon violet sau a pigmenților de reîmprospătare ajută la menținerea culorii părului pentru mai mult timp. De asemenea, acest produse sunt utile pentru corectarea subtilă a tonurilor nedorite, dar și pentru a oferi părului un aspect mai strălucitor și mai sănătos. Nu în ultimul rând, aceste produse oferă hidratare și protecție suplimentară, prin combinarea cu uleiuri și balsamuri leave-in. Indiferent de opțiunea aleasă, hidratarea și protecția rămân esențiale - folosirea unui ulei după fiecare tratament te va ajuta să ai un păr moale, suplu și strălucitor, pregătit pentru orice stil.

Prin combinarea corectă a produselor, poți să te bucuri de un păr cu aspect profesional chiar la tine acasă, fără compromisuri de culoare sau privind sănătatea firului.

