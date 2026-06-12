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Makaveli a scăpat din arest. Control judiciar în dosarul de evaziune

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Makaveli a scăpat din arest. Control judiciar în dosarul de evaziuneMakaveli. Sursa foto: Captură video Youtube
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Din cuprinsul articolului

Virgil Alexandru Zidaru, influencerul cunoscut sub pseudonimul „Makaveli”, a fost plasat sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală în care este cercetat, după ce inițial a fost reținut pentru 24 de ore și audiat la Parchetul General, printr-o sentință a Tribunalului București.

Makaveli și-a petrecut noaptea la arest

Makaveli, cunoscut ca apropiat al Dianei Șoșoacă și susținător al fostului candidat prezidențial Călin georgescu, și-a petrecut noaptea în Arestul Central al Poliției Capitalei, în urma audierilor desfășurate joi, iar vineri a fost eliberat și plasat sub control judiciar. Cazul face parte dintr-o anchetă mai amplă privind posibile fapte de evaziune fiscală și complicitate la evaziune.

La sosirea la sediul Parchetului General, influencerul Makaveli a avut o reacție dură în fața jurnaliștilor care i-au adresat întrebări despre acuzațiile din dosar.

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Ce spune Makaveli despre prejudiciu

Întrebat despre valoarea prejudiciului reținut în anchetă, Virgil Alexandru Zidaru a susținut că suma reală ar fi semnificativ mai mică decât cea vehiculată public.

Prejudiciul e de 38.000 de euro, nu de milioane”, a afirmat Makaveli.

De asemenea, întrebat de ce nu ar fi declarat veniturile obținute din activitățile sale online, acesta a răspuns: „Nu am avut timp”.

Potrivit anchetatorilor, Makaveli este unul dintre cei patru suspecți din dosar, fiind cercetat pentru evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

Tribunalul București

Tribunalul București Sursa foto: Arhiva EVZ

Procurorii vorbesc de peste 3,3 milioane de lei prejudiciu

Prejudiciul total estimat de procurori se ridică la aproximativ 3,32 milioane de lei. Ancheta vizează persoane care ar fi obținut venituri din activități de creare și promovare de conținut online, fără declararea integrală a sumelor și fără plata obligațiilor fiscale aferente.

Influencerul Alexandru Zidaru a fost reținut joi pentru 24 de ore, fiind ulterior dus din nou la audieri vineri, la Parchetul Tribunalului București.

Potrivit unor surse judiciare, în timpul audierilor de joi acesta ar fi acuzat o stare de rău și ar fi fost transportat la Spitalul Floreasca pentru îngrijiri medicale, după care a fost readus la audieri.

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