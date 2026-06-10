Deputatul liberal Mircea Fechet a solicitat autorităților române să se delimiteze de declarațiile făcute de europarlamentarul Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt-Petersburg.

Reacția vine după apariția unor imagini în care aceasta poartă un dialog public cu președintele rus Vladimir Putin.

Într-o declarație susținută în Parlamentul României, Fechet a afirmat că mesajele transmise de Diana Șoșoacă în cadrul evenimentului din Rusia nu reprezintă poziția oficială a statului român și nici opinia majorității cetățenilor.

Deputatul a cerut instituțiilor competente să analizeze situația și să trateze cu seriozitate implicațiile acesteia asupra imaginii externe a României.

Mircea Fechet a susținut că intervenția europarlamentarului român la evenimentul organizat în Rusia ridică semne de întrebare privind modul în care este reprezentată România în spațiul internațional.

Potrivit deputatului, declarațiile atribuite Dianei Șoșoacă, prin care și-ar fi exprimat admirația față de Rusia și ar fi vorbit despre o apropiere între români și Federația Rusă, contravin poziției oficiale adoptate de statul român după declanșarea războiului din Ucraina.

„Diana Șoșoacă nu a vorbit în numele României”, a transmis Mircea Fechet în cadrul declarației sale parlamentare.

În intervenția sa, deputatul a invocat articolul 394 din Codul Penal, care definește infracțiunea de trădare.

Fechet a susținut că autoritățile ar trebui să analizeze toate aspectele legate de comportamentul public al europarlamentarului și a cerut continuarea cercetărilor în dosarele în care aceasta este vizată.

Totodată, deputatul liberal a afirmat că funcțiile publice nu trebuie să ofere protecție în fața răspunderii legale atunci când există suspiciuni privind încălcarea legii.

O parte importantă a declarației lui Mircea Fechet s-a referit la efectele războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

Deputatul a amintit date publicate de organizații internaționale privind impactul conflictului asupra copiilor, menționând victimele civile, persoanele rănite și cazurile de deportare sau transfer forțat raportate de instituții internaționale și organizații pentru drepturile omului.

În acest context, Fechet a criticat orice mesaj public care ar putea fi interpretat drept susținere sau admirație față de conducerea Federației Ruse.

Deputatul PNL consideră că autoritățile române trebuie să reafirme fără echivoc poziția României privind războiul din Ucraina și respectarea dreptului internațional.

Acesta a cerut instituțiilor statului să trateze cu maximă atenție episodul de la Sankt-Petersburg, argumentând că astfel de declarații pot afecta credibilitatea externă a României și pot crea confuzii în privința poziției oficiale a țării.