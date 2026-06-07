Deputatul Muraru nu a reprezentat România în Taiwan, cum nici Șoșoacă nu a făcut-o în Rusia. MAE a uitat să dea comunicat

Până și diplomația noastră cântărește cu două măsuri năzbâtiile unor politicieni români. Scandaloase demersurile de capul lor ale europarlamentarei Diana Șoșoacă și ale deputatului PNL Alexandru Muraru. Ambii au participat la niște evenimente în nume propriu, fără să reprezinte România. Doar că pentru unul MAE a luat poziție, pentru cel de-al doilea, nu a transmis un comunicat explicativ, ministerul Oanei Țoiu asistând tăcut la un schimb tăios de replici între Ambasada Chinei și deputatul Muraru.

Ministerul Afacerilor Externe al României a reacționat – și bine a făcut! - printr-o serie de postări ale purtătorului de cuvânt Andrei Țărnea, aducând în atenția opiniei publice poziția României față de participarea și discursul Dianei Șoșoacă.

„Nicio țară europeană nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg. UE si statele membre reprezinta valori incompatibile cu oligarhia economică și captura statului sau cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani”, a scris Andrei Țărnea, arătând că europalamentara Șoșoacă nu a reprezentat România.

Mesajul MAE a fost dur și a criticat toate aspectele a ceea ce a reprezentat forumul economic al Rusiei. EvZ a publicat în detaliu poziția MAE.

Sâmbătă, 7 iunie, a izbucnit în mediul public un alt incident diplomatic. De data aceasta pe un taler era China, iar pe celălalt un deputatul liberal, Alexandru Muraru, fratele geamăn al ambasadorului României în SUA.

Recent, deputatul român Alexandru Muraru a făcut o vizită în Taiwan, unde, pe 4 iunie, s-a comemorat, cu delegați din întreaga lume, împlinirea a 37 de ani de când Partidul Comunist Chinez a ordonat trupelor sale să atace mii de demonstranţi paşnici în Piaţa Tiananmen.

Ambasadorul Chinei la București a reacționat dur după ce Alexandru Muraru a publicat un articol în presă prin care – scrie diplomatul chinez – „a susţinut poziţia separatistă a autorităţii Partidului Democratic Progresist de promovarea independenţei Taiwanului, fapt pentru care ne exprimăm preocuparea serioasă şi opoziţia fermă”.

Ambasadorul reclamă că această vizită „contravine politicii oficiale a României” și reamintește că „recunoaşterea Guvernului Republicii Populare Chineze drept singurul guvern legitim care reprezintă întreaga Chină şi respectarea principiului 'o singură China' reprezintă un consens recunoscut la nivelul întregii comunităţi internaţionale”.

Totodată, diplomatul reamintește că „în anul 1949, România şi Republica Populară Chineză au stabilit relaţii diplomatice. De atunci principiul 'o singură China' a devenit fundament politic al relaţiilor bilaterale, aducând garanţia că relaţiile dintre China şi România au rezistat probelor schimbărilor situaţiei internaţionale şi au continuat să se dezvolte constant”.

„Faptul că domnul Muraru a intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei, susţinând 'independenţa Taiwanului', nu numai că contravine cunoştinţelor de bază ale diplomaţiei, ci şi ridică semne de întrebare dacă acesta reprezintă cu adevărat interesele României”, îl ceartă ambasadorul pe liberalul nostru.

„Partea chineză se opune cu fermitate oricăror forme de legături oficiale cu Taiwan ale statelor care au relaţii diplomatice cu China, acestea incluzând vizite ale reprezentanţilor instituţiilor oficiale, înfiinţarea de reprezentanţe oficiale, semnarea acordurilor oficiale sau desfăşurarea cooperărilor oficiale. Acordăm o mare importanţă faţă de angajamentul părţii române de a susţine politica 'o singură Chină' şi sperăm ca acest angajament să fie pus cu adevărat în aplicare”.

Deputatul PNL Alexandru Muraru a recționat rapid cu o replică publicată pe rețelele sociale.

„Într-o democraţie, parlamentarii nu cer aprobarea unei puteri străine pentru a se întâlni cu cine consideră necesar şi pentru a vizita locurile pe care le consideră relevante pentru activitatea lor publică. Aleşii poporului răspund în faţa cetăţenilor care i-au trimis în Parlament, nu în faţa ambasadelor unor state autoritare”, a scris Alexandru Muraru.

Poate fi un mesaj democratic, dar deputatul liberal nu i-a informat public nici pe românii care l-au votat, nici MAE nu a făcut vreun anunț despre participarea lui Alexandru Muraru la comemorarea din Taiwan. Concluzia ar fi că parlamentarul s-a dus de capul lui, nu a reprezentat România, la fel ca și europarlamentara Diana Șoșoacă plecată să-l întâlnească pe Putin și să-l flateze.

Faptul că deputatul Muraru invocă în textul scris declarația lui Marco Rubio despre comemorarea masacrului din Piața Tiananmen, masacru pe care „nicio cenzură nu-l poate șterge” (zise americanul!), nu repară gafa diplomatică. Precizările făcute de parlamentarul român sunt atât de dure, încât conflictul poate escalada.

MAE a uitat însă să dea un comunicat rapid despre acest incident și să precizeze clar că Alexandru Muraru nu a reprezentat România în Taiwan.