Alexandru Muraru, PNL: Ţara este ţinută prizonieră exclusiv din cauza opoziţiei PSD

Blocajul privind adoptarea bugetului de stat provoacă noi tensiuni în interiorul coaliției de guvernare. Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, afirmă că Partidul Social Democrat „a blocat bugetul de stat şi încearcă acum, printr-un exerciţiu de ipocrizie cinică, să rescrie această realitate, transferând responsabilitatea către ceilalţi parteneri de guvernare”.

Deputatul liberal Alexandru Muraru a afirmat luni că situația actuală este generată de refuzul PSD de a susține bugetul de stat, ceea ce, în opinia sa, afectează stabilitatea economică a țării.

„PSD a blocat bugetul de stat şi încearcă acum, printr-un exerciţiu de ipocrizie cinică, să rescrie această realitate, transferând responsabilitatea către ceilalţi parteneri de guvernare. Ţara este ţinută prizonieră exclusiv din cauza opoziţiei PSD faţă de propriile angajamente asumate în coaliţie”, spune Alexandru Muraru.

Acesta a susținut că România se confruntă cu un blocaj politic major și că deciziile social-democraților pun în pericol stabilitatea financiară a statului.

Liderul PNL Iași a arătat că amânarea adoptării bugetului are consecințe directe asupra economiei și asupra activității administrațiilor locale.

„Costul concret al şantajului PSD este devastator şi se măsoară în bani pierduţi zilnic de români. România funcţionează pe avarie (regula 1/12). Autorităţile locale nu pot contracta fonduri europene, primăriile nu pot lansa achiziţii esenţiale, iar şantierele riscă să fie oprite”, a afirmat Muraru.

Potrivit acestuia, fiecare zi în care bugetul nu este adoptat înseamnă costuri suplimentare pentru stat și întârzieri în implementarea unor proiecte importante.

„Aceştia sunt bani tăiaţi direct de la marile proiecte de infrastructură, cum este Autostrada A8 (Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş), sau de la construirea de noi unităţi medicale, cum este Spitalul Regional de Urgenţei de la Iaşi”, a mai spus Alexandru Muraru.

În opinia deputatului liberal, partidele din coaliția de guvernare trebuie să ajungă la un consens privind bugetul, fără calcule politice.

„România are nevoie de responsabilitate politică, nu de dublu discurs şi de muniţie oferită gratuit partidelor extremiste. Dacă PSD doreşte cu adevărat stabilitate, primul pas este simplu şi obligatoriu: să susţină consecvent la vot ceea ce agreează la masa guvernării. Orice altă atitudine este un sabotaj la adresa economiei naţionale”, a adăugat Muraru.

În acest context, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că duminică va avea loc o ședință a Consiliului Politic Național al partidului, în cadrul căreia va fi stabilită poziția social-democraților cu privire la proiectul de buget.

Potrivit unor surse liberale, forma finală a proiectului de buget este discutată luni de premier și de ministrul Finanțelor împreună cu parlamentarii PNL din comisiile de buget-finanțe și administrație. Proiectul ar urma să fie orientat către susținerea investițiilor și, totodată, către evitarea intrării în incapacitate de plată a Primăriei Capitalei.