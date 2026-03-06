Scumpirea carburanților: Cum se stabilește prețul și de ce statul nu poate interveni

Președintele Nicușor Dan a comentat creșterea prețurilor la carburanți și a explicat că statul are în prezent o marjă limitată de intervenție asupra structurii prețului la pompă. Șeful statului a precizat că evoluția pieței trebuie urmărită în perioada următoare, iar eventualele măsuri ar putea fi discutate doar dacă scumpirile vor continua.

Președintele a arătat că structura prețului benzinei include atât costul petrolului rafinat, cât și taxele și accizele percepute de stat, ceea ce limitează posibilitatea unor modificări rapide.

„Deocamdată suntem la o săptămână de când a început această situație nouă. Pot să spun, așa grosier, că din prețul benziniei pe care un om îl plătește la pompă, jumătate este prețul brut al petrolului rafinat și jumătate sunt taxele și accizele statului”, a afirmat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, autoritățile nu pot interveni în acest moment asupra acestor taxe. „Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca pe această componentă de taxe și accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”, a explicat președintele.

În ceea ce privește eventualele practici anticoncurențiale în sectorul carburanților, Nicușor Dan a subliniat că verificările sunt realizate de Consiliul Concurenței și că astfel de investigații nu pot avea rezultate imediate.

„Consiliul Concurenței sancționează și foarte sever practicile anticoncurențiale. Numai că lucrul ăsta nu se poate întâmpla în secunda în care evenimentul se întâmplă”, a spus el.

Șeful statului a explicat că asemenea investigații sunt realizate pe parcursul mai multor săptămâni, iar eventualele sancțiuni pot apărea după una sau două luni de analiză.

Totuși, Nicușor Dan a arătat că instituțiile statului au transmis un semnal public de atenționare, având în vedere impactul major al scumpirilor din energie asupra economiei.

Întrebat dacă ar putea solicita guvernului adoptarea unei scheme de sprijin pentru populație, în cazul în care prețurile vor crește semnificativ, președintele a spus că o astfel de discuție ar putea avea loc în funcție de evoluția situației.

„Dacă prețurile vor continua să crească foarte mult, când vom fi acolo, desigur, putem să avem tipul acesta de discuții, cum s-a mai întâmplat”, a declarat Nicușor Dan.

În același context, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că majorările de preț la carburanți în România sunt mai reduse decât în alte state europene, chiar dacă au fost influențate de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Avem o creştere, în medie, până astăzi, de 25 bani la litrul de motorină, care este etalonul principal, comparativ cu Italia, cu aproximativ 60 de bani şi Germania, care are aproximativ un leu, adică de cinci ori mai mult, de trei ori mai mult, de patru ori mai mult în alte ţări din Vestul Europei. În acelaşi timp, începând de anul trecut, după criza Lukoil din luna octombrie, am început, cu toate companiile din România, să creăm rute alternative de aprovizionare de combustibil, fără să ştim că va urma acest eveniment”, a declarat, joi, la Digi 24, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că aceste măsuri au permis României să aibă o flexibilitate mai mare în aprovizionarea cu combustibil.

„În momentul de faţă, undeva la sub 7% din tot ceea ce consumăm în România ca importuri, ca petrol rafinat ajunge să fie adus prin Strâmtoarea Ormuz. Suntem într-o situaţie în care am preîntâmpinat aceste lucruri”, a punctat Ivan.

Referitor la posibilitatea reducerii accizelor, ministrul Energiei a explicat că o astfel de decizie nu depinde exclusiv de el, dar este analizată la nivelul executivului și al coaliției de guvernare.

„Nu pot să vă emit acum un cuantum exact, dar scopul nostru este unul foarte clar: să protejăm pe cât mai mult posibil populaţia, iar acest prag psihologic de care se vorbeşte la televizor (n. red. - de 10 lei pe litru), în momentul de faţă este încă departe de a fi atins. Deci facem tot ce ţine noi ca să nu ajungem acolo, dar nu putem să controlăm ce fac iranienii sau rebeli Houthi sau alţii din Orientul Mijlociu”, a spus Ivan.

Oficialul a adăugat că toate deciziile privind eventualele măsuri vor fi discutate și adoptate împreună cu ceilalți membri ai guvernului și ai coaliției.