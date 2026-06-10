Fostul premier Ludovic Orban a declarat că o nouă desemnare greșită de premier ar putea declanșa un război deschis între președintele Nicușor Dan și PNL. În timp ce Tomac continuă negocierile pentru strângerea celor 233 de voturi, șeful statului ar pregăti variante de rezervă.

Fostul premier și consilier al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, a intervenit public și a aruncat o undă de scepticism asupra variantei Nazare, vehiculată pe surse ca plan B al președintelui.

„Eu nu cred. Numele lui Alexandru Nazare este vehiculat pe surse, surse de la Cotroceni menționez, sau dintr-o mică zonă din PNL, dar din ceea ce știu eu și cât îl cunosc pe Alexandru Nazare nu cred în această variantă. Plus că președintele dacă desemnează o altă persoană din PNL care nu este susținută de PNL, practic declară război Partidului Național Liberal", a declarat Orban .

Potrivit acestuia, o a doua desemnare ar trebui să fie rezultatul unei propuneri comune a PNL și USR. „Eu am spus că și pentru Nicușor Dan și pentru România o a doua desemnare trebuie să fie candidatul propus de PNL și USR", a adăugat el.

Orban a lansat acuzații la adresa președintelui, spunând că acesta „își încalcă singur declarațiile". „Că nu face experimente politice și că va da mandatul unui premier doar dacă face dovada că are capacitatea de a avea o majoritate parlamentară", a precizat Orban.

Dacă Tomac nu reușește să strângă cele 233 de voturi necesare, președintele Nicușor Dan ar avea deja variante de rezervă, potrivit unor surse politice. Prima opțiune analizată este tot un executiv tehnocrat, cu Radu Burnete, actualul consilier prezidențial pe probleme economice, în funcția de premier.

A doua variantă îl vizează pe Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, care ar putea fi alternativa ce reface fosta coaliție de guvernare în jurul unui premier tehnocrat, condiție pusă de Nicușor Dan. Surse din PSD au confirmat că această variantă se discută deja la nivelul partidului și este negociată inclusiv cu lideri din PNL din tabăra celor care îl contestă pe Ilie Bolojan.

Marți seară, premierul desemnat a ieșit public pentru a dezminti zvonurile privind o posibilă retragere a mandatului. „Circulă un zvon că mâine aș intenționa să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este FALS! Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului", a scris Tomac pe Facebook.

Premierul desemnat spune că rămâne încrezător în privința votului. „Sunt încrezător, totuși, că votul va fi unul favorabil. Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să dividă nu au niciun temei și fac, așadar, apel la vigilență. Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniți și concentrați pe același scop: formarea Guvernului și obținerea votului de învestitură", a adăugat Tomac.

Tomac mai are la dispoziție până pe 14 iunie pentru a depune în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, iar pentru învestitură are nevoie de 233 de voturi.