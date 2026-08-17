Mediul de afaceri îi cere lui Nicușor Dan un dialog direct

Reprezentanți ai mediului de afaceri, ai Camerelor de Comerț și Industrie, ai universităților și organizațiilor profesionale, sindicale, de consumatori și ai societății civile îi solicită președintelui Nicușor Dan o întâlnire pentru discutarea situației economice și sociale a României. Dialogul este propus să aibă loc la sediul Camerei de Comerț și Industrie a României, în perioada 1-4 septembrie 2026.

Inițiativa vine după Forumul de la Neptun, organizat în perioada 11-12 august, unde 20 de organizații au semnat Declarația de la Neptun. Acestea susțin că România traversează o perioadă în care deciziile privind stabilitatea politică, economia și nivelul de trai nu mai pot fi amânate.

În invitația transmisă șefului statului, organizațiile afirmă:

„În urma Forumului de la Neptun, desfășurat în perioada 11-12 august 2026, și a Declarației de la Neptun, semnată de 20 de organizații reprezentative ale mediului de afaceri, patronal și sindical, Camerelor de Comerț și Industrie, mediului academic și universitar, organizațiilor profesionale, de consumatori și ale societății civile, vă adresăm invitația de a avea un dialog direct cu reprezentanții acestora, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a României, în perioada 1-4 septembrie 2026, la o dată convenită de comun acord. Organizațiile care au semnat Declarația de la Neptun reprezintă o parte semnificativă și diversă a societății românești: mediul de afaceri și antreprenorial, angajatori și salariați, rețeaua camerelor de comerț, mediul academic și universitar, profesii și organizații profesionale, consumatori, părinți și societate civilă. Prin structurile pe care le reprezintă, aceste organizații reunesc sute de mii de companii, milioane de angajați și profesioniști în varii domenii. Nu este, așadar, vocea unei singure categorii, ci o voce comună a unor segmente importante ale societății românești. Realitatea constatată la Neptun este una pe care nu ne mai permitem să o ignorăm: România are nevoie urgentă de stabilitate politică și de un Guvern deplin funcțional, capabil să ia decizii; economia are nevoie de predictibilitate și de un cadru fiscal stabil; iar deteriorarea nivelului de trai, presiunea asupra locurilor de muncă și vulnerabilitățile sociale nu mai permit amânarea unor măsuri concrete”, se arată în invitație.

Printre subiectele propuse se numără formarea și funcționarea deplină a Guvernului, stabilitatea fiscală și economică, predictibilitatea pentru companii, protejarea investițiilor și a locurilor de muncă, precum și menținerea nivelului de trai și a coeziunii sociale.

Organizațiile vor să discute și despre orientarea politicii externe către obiective economice. În acest context, este propusă consolidarea diplomației economice și sprijinirea firmelor românești pentru intrarea pe piețe din afara Uniunii Europene. Pe agendă se află și relația instituțiilor statului cu românii din diaspora.

Semnatarii insistă că întâlnirea ar trebui să fie una de fond, nu doar protocolară:

„Domnule președinte, organizațiile semnatare nu vă solicită o întâlnire protocolară. Vă solicită un dialog direct cu societatea pe care o reprezintă. Considerăm că, într-un asemenea moment, vocea mediului economic, a angajaților, a antreprenorilor, a universităților, a profesioniștilor și a societății civile nu poate fi ignorată. România are nevoie ca instituțiile sale să asculte societatea și să acționeze. Iar noi considerăm că primul pas trebuie să fie un dialog direct, fără intermediari și fără filtre, între președintele României și organizațiile care au semnat Declarația de la Neptun. Noi, organizațiile participante la Forumul de la Neptun, vă invităm la Camera de Comerț și Industrie a României, în intervalul 1-4 septembrie 2026, pentru un dialog direct cu organizațiile semnatare ale Declarației de la Neptun, pe care o anexăm prezentei. Rămâne la aprecierea dumneavoastră stabilirea datei și orei întâlnirii, în funcție de agenda prezidențială, convinși că acest dialog este necesar și că momentul nu mai permite amânări”, se menționează în invitație.

Printre organizațiile care susțin demersul se numără Camera de Comerț și Industrie a României, Federația Patronatelor Societăților din Construcții, PRO AGRO, UNCSV, PATROMIL, Asociația Română a Apei, COGEN România, ASFOR, Asociația Forța Fermierilor, LAPAR, Asociația Producătorilor de Mobilă din România, precum și principalele confederații sindicale: „Cartel Alfa”, CSDR, BNS și CSN Meridian.

Lista semnatarilor include, de asemenea, Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, InfoCons, Federația Națională a Părinților - EDUPART, Asociația Culturală „Nicolae Voiculeț” și Fundația Națională pentru Civilizație Rurală „Niște Țărani”.