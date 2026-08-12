Declarația de la Neptun: Așa nu se mai poate! România are nevoie de decizii. Acum!
- Iuliu Vlădescu
- 12 august 2026, 13:16
- „DECLARAȚIA DE LA NEPTUN 11-12 august 2026
- AȘA NU SE MAI POATE. România are nevoie de decizii. ACUM!
- CEREM, ÎN MOD FERM:
- Stabilitate și acțiune imediată:
- Predictibilitate economică:
- Protecție socială și trai decent:
- Relansare și reindustrializare:
- Agricultură și procesare:
- Valorificarea resurselor naturale:
- Forță de muncă și competitivitate:
- Educație și competențe pentru viitor:
- Justiție și stat de drept:
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- O Românie mai puternică în Europa și în lume:
- Servicii publice de calitate:
- Tineri și Diaspora:
- Cultura – infrastructură strategică a națiunii:
- Mesajul nostru este unul de responsabilitate și uniune națională: România nu mai are timp pentru blocaje, amânări și confruntări sterile.
Reprezentanții patronatelor și sindicatelor reuniți la Forumul de la Neptun, organizat la inițiativa Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), au lansat o declarație prin care solicită clasei politice măsuri imediate pentru depășirea crizei politice.
Documentul, intitulat „Declarația de la Neptun”, afirmă că „România are nevoie urgentă de stabilitate, responsabilitate și o direcție clară”. Declarația atinge cele mai importante domenii ale vieții politice, economice, sociale și culturale și oferă câteva direcții de acțiune.
„DECLARAȚIA DE LA NEPTUN 11-12 august 2026
Noi, reprezentanții organizațiilor participante la Forumul de la Neptun, reuniți într-un moment de profundă presiune economică, socială și instituțională, considerăm că România are nevoie de o asumare comună și de un apel ferm către clasa politică.
AȘA NU SE MAI POATE. România are nevoie de decizii. ACUM!
România are nevoie urgentă de stabilitate, responsabilitate și o direcție clară. Este timpul ca interesele de partid și orgoliile politice să fie lăsate deoparte, iar interesul național să devină prioritatea tuturor. Cerem formarea rapidă a unui guvern stabil și deplin funcțional, capabil să ia decizii, să guverneze și să redea încrederea oamenilor și economiei. Subliniem că democrația presupune respectarea votului cetățenilor, liber exprimat în alegeri, și este garanția statului de drept.
Forumul de la Neptun reunește organizații reprezentative ale mediului economic și social patronate, sindicate, camere de comerț și industrie, universități, mediul academic, organizații profesionale, organizații ale consumatorilor și ale societății civile. Nu ne propunem să înlocuim decizia politică, ci să cerem clasei politice să și-o asume.
CEREM, ÎN MOD FERM:
Stabilitate și acțiune imediată:
- prin formarea rapidă a unui guvern stabil și funcțional.
Predictibilitate economică:
- prin politici fiscale stabile, reducerea poverii asupra economiei și dialog real cu mediul de afaceri.
Protecție socială și trai decent:
- politici sociale sustenabile și protejarea categoriilor vulnerabile.
Relansare și reindustrializare:
- prin investiții, producție internă, infrastructură și energie competitivă, bazate pe cercetare științifică și inovare.
Agricultură și procesare:
- sprijin pentru producătorii agroalimentari în vederea asigurării securității alimentare a României.
Valorificarea resurselor naturale:
- utilizarea responsabilă și eficientă a resurselor naturale și strategice ale țării în beneficiul economiei și al societății.
Forță de muncă și competitivitate:
- crearea de locuri de muncă de calitate, stimularea ocupării și creșterea veniturilor prin dezvoltare economică și prin politici care răspund deficitului de personal și susțin investițiile.
Educație și competențe pentru viitor:
- conectarea educației la nevoile economiei și pregătirea forței de muncă pentru noile realități economice.
Justiție și stat de drept:
- consolidarea independenței și eficienței sistemului judiciar, respectarea statului de drept și garantarea accesului egal la justiție pentru toți cetățenii. România are nevoie de instituții puternice, corecte și credibile, în care legea să fie aplicată fără excepții, iar integritatea, profesionalismul și responsabilitatea să fie criterii fundamentale în funcționarea statului.
O Românie mai puternică în Europa și în lume:
- prin sprijinirea companiilor românești, exporturi și acces la piețe internaționale.
Servicii publice de calitate:
- sănătate, educație și servicii sociale eficiente, accesibile și orientate către cetățean.
Tineri și Diaspora:
- condiții pentru ca tinerii să rămână în România și pentru ca românii din diaspora să se poată întoarce și reintegra. Nu prin credite. Avem nevoie de mult mai mult de atât!
Cultura – infrastructură strategică a națiunii:
- ea păstrează identitatea, formează conștiința, consolidează coeziunea socială și poate deveni un motor real de educație, diplomație, turism și dezvoltare economică.
Mesajul nostru este unul de responsabilitate și uniune națională: România nu mai are timp pentru blocaje, amânări și confruntări sterile.
Este nevoie de dialog, decizie și acțiune, astfel încât instituțiile statului, economia și societatea să poată evolua în aceeași direcție, pentru stabilitatea și dezvoltarea României.
România are nevoie de o guvernare bazată pe integritate, competență, transparență și responsabilitate publică. Facem apel la clasa politică să pună capăt practicilor care au erodat încrederea oamenilor în instituțiile statului – corupției, nepotismului, numirilor pe criterii de obediență și promovării minciunii în spațiul public.
Cerem construirea unei guvernări în care funcțiile publice să fie ocupate pe criterii de competență și merit, deciziile să fie luate în interesul cetățenilor, iar adevărul și responsabilitatea să prevaleze în fața intereselor personale sau de grup.
ROMÂNIA ARE NEVOIE DE RESPONSABILITATE. ROMÂNIA ARE NEVOIE DE ACȚIUNE. ACUM!