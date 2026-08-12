Reprezentanții patronatelor și sindicatelor reuniți la Forumul de la Neptun, organizat la inițiativa Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), au lansat o declarație prin care solicită clasei politice măsuri imediate pentru depășirea crizei politice.

Documentul, intitulat „Declarația de la Neptun”, afirmă că „România are nevoie urgentă de stabilitate, responsabilitate și o direcție clară”. Declarația atinge cele mai importante domenii ale vieții politice, economice, sociale și culturale și oferă câteva direcții de acțiune.

Noi, reprezentanții organizațiilor participante la Forumul de la Neptun, reuniți într-un moment de profundă presiune economică, socială și instituțională, considerăm că România are nevoie de o asumare comună și de un apel ferm către clasa politică.

România are nevoie urgentă de stabilitate, responsabilitate și o direcție clară. Este timpul ca interesele de partid și orgoliile politice să fie lăsate deoparte, iar interesul național să devină prioritatea tuturor. Cerem formarea rapidă a unui guvern stabil și deplin funcțional, capabil să ia decizii, să guverneze și să redea încrederea oamenilor și economiei. Subliniem că democrația presupune respectarea votului cetățenilor, liber exprimat în alegeri, și este garanția statului de drept.

Forumul de la Neptun reunește organizații reprezentative ale mediului economic și social patronate, sindicate, camere de comerț și industrie, universități, mediul academic, organizații profesionale, organizații ale consumatorilor și ale societății civile. Nu ne propunem să înlocuim decizia politică, ci să cerem clasei politice să și-o asume.

prin formarea rapidă a unui guvern stabil și funcțional.

prin politici fiscale stabile, reducerea poverii asupra economiei și dialog real cu mediul de afaceri.

politici sociale sustenabile și protejarea categoriilor vulnerabile.

prin investiții, producție internă, infrastructură și energie competitivă, bazate pe cercetare științifică și inovare.

sprijin pentru producătorii agroalimentari în vederea asigurării securității alimentare a României.

utilizarea responsabilă și eficientă a resurselor naturale și strategice ale țării în beneficiul economiei și al societății.

crearea de locuri de muncă de calitate, stimularea ocupării și creșterea veniturilor prin dezvoltare economică și prin politici care răspund deficitului de personal și susțin investițiile.

conectarea educației la nevoile economiei și pregătirea forței de muncă pentru noile realități economice.

consolidarea independenței și eficienței sistemului judiciar, respectarea statului de drept și garantarea accesului egal la justiție pentru toți cetățenii. România are nevoie de instituții puternice, corecte și credibile, în care legea să fie aplicată fără excepții, iar integritatea, profesionalismul și responsabilitatea să fie criterii fundamentale în funcționarea statului.

prin sprijinirea companiilor românești, exporturi și acces la piețe internaționale.

sănătate, educație și servicii sociale eficiente, accesibile și orientate către cetățean.

condiții pentru ca tinerii să rămână în România și pentru ca românii din diaspora să se poată întoarce și reintegra. Nu prin credite. Avem nevoie de mult mai mult de atât!

ea păstrează identitatea, formează conștiința, consolidează coeziunea socială și poate deveni un motor real de educație, diplomație, turism și dezvoltare economică.

Este nevoie de dialog, decizie și acțiune, astfel încât instituțiile statului, economia și societatea să poată evolua în aceeași direcție, pentru stabilitatea și dezvoltarea României.

România are nevoie de o guvernare bazată pe integritate, competență, transparență și responsabilitate publică. Facem apel la clasa politică să pună capăt practicilor care au erodat încrederea oamenilor în instituțiile statului – corupției, nepotismului, numirilor pe criterii de obediență și promovării minciunii în spațiul public.

Cerem construirea unei guvernări în care funcțiile publice să fie ocupate pe criterii de competență și merit, deciziile să fie luate în interesul cetățenilor, iar adevărul și responsabilitatea să prevaleze în fața intereselor personale sau de grup.

ROMÂNIA ARE NEVOIE DE RESPONSABILITATE. ROMÂNIA ARE NEVOIE DE ACȚIUNE. ACUM!