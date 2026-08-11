Sistemul energetic din România are nevoie de o abordare strategică la cel mai înalt nivel al statului. Fostul ministru Bogdan Ivan susține că viitoarele guverne ar trebui să introducă problema energiei pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Scopul principal este reducerea birocrației pentru investitorii care doresc să dezvolte infrastructura de stocare și transport.

Potrivit fostului oficial, scurtarea termenelor legale reprezintă singura soluție eficientă pentru ca investițiile private să poată fi realizate rapid și fără blocaje administrative.

Deficitul de investiții în capacitățile de stocare reprezintă unul dintre motivele majore pentru care populația și companiile plătesc tarife ridicate. Bogdan Ivan a evidențiat decalajul uriaș dintre timpul necesar obținerii avizelor și durata construcției propriu-zise a unui proiect.

„Nici eu nu sunt un expert în energie, ca să ne înţelegem. Dar, în acelaşi timp, când ajungi un manager pe un domeniu atât de important, nu am făcut altceva decât să îi ascult pe cei mai importanţi oameni.

lecţie pe care am văzut-o la toate economiile dezvoltate şi pe care am învăţat-o de la specialişti a fost asta: România e în situaţia în care are cele mai mari preţuri din Energie, atunci când am ajuns eu în portofoliu, tocmai pentru faptul că nu a investit aproape deloc în stocare, a investit foarte puţin. Pe de o parte, iar pe de altă parte, ca să autorizezi toată hârţogăraia pentru un proiect de stocare, durează un an şi jumătate. Ca să-l faci efectiv, durează opt luni”, a afirmat Bogdan Ivan, marţi seară, la Digi 24.

În timpul mandatului său, fostul ministru a promovat măsuri orientate spre simplificarea procedurilor privind rețelele de transport de gaze naturale și energie electrică. Acesta consideră că acest model de eficientizare legislativă trebuie extins și aplicat cu prioritate în zona capacităților de stocare.

În opinia sa, stabilitatea energetică depășește sfera deciziilor guvernamentale obișnuite și necesită o viziune pe termen lung adoptată la nivelul decizional suprem.

„Am avut un demers care cred că este corect în continuare: oricine va veni ministru la Energie sau premier în următorii 10 ani, cred că ar trebui să facă acest lucru şi anume ca problema domeniului energiei să fie ridicată la nivel de securitate naţională, să fie trecută prin CSAT, să fie adoptate nişte direcţii strategice la acest nivel, urmând ca la nivel parlamentar, la nivel de Executiv, să poată să vină reglementări foarte clare de simplificare a tuturor acestor paşi. Eu am reuşit în materie de transport de energie şi gaze naturale”, a mai afirmat Bogdan Ivan.