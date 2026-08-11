Sportivii români și delegațiile care participă la competiții sau stagii de pregătire în străinătate vor putea beneficia de sprijin coordonat în privința vizelor, mobilității, securității și situațiilor de urgență. Ministerul Afacerilor Externe și Agenția Națională pentru Sport au semnat marți, la sediul MAE, un protocol de colaborare valabil în perioada 2026-2028.

Documentul a fost semnat de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, și de președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, în prezența reprezentanților Comitetului Olimpic și Sportiv Român și ai mai multor federații sportive din România.

Protocolul stabilește un cadru permanent de colaborare între MAE, ANS, federațiile sportive, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. Prin noul mecanism, sportivii și delegațiile României vor putea beneficia de o coordonare mai bună atunci când participă la competiții internaționale sau la stagii de pregătire organizate în alte state.

Colaborarea include facilitarea comunicării cu autoritățile din țările gazdă, transmiterea informațiilor referitoare la regimul vizelor, condițiile de mobilitate și aspectele de securitate. Protocolul prevede și acordarea de asistență în cazul apariției unor situații de urgență.

Ministrul Oana Țoiu a vorbit despre rolul pe care performanțele sportivilor îl pot avea inclusiv în promovarea României peste hotare.

„Performanța sportivilor români și emoția și admirația pe care ei le nasc în România și în lume reprezintă o putere extraordinară și pentru diplomație, și pentru promovarea imaginii țării în lume și a valorilor noastre”, a declarat ministrul afacerilor externe.

Pentru următorii doi ani, protocolul oferă cadrul strategic și instituțional prin care sportivii români pot fi sprijiniți și în rolul de „ambasadori informali” ai țării. Misiunile diplomatice vor putea contribui la promovarea participării sportivilor români la evenimente externe și vor putea facilita întâlniri ale acestora cu membrii comunităților românești din diaspora.

Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, a declarat că prezența sportului românesc în afara țării trebuie susținută și dincolo de rezultatele obținute în competiții.

„Sportul românesc are nevoie nu doar de performanță, ci și de o voce puternică dincolo de granițele țării. Împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, ne propunem să susținem sportul românesc la nivel internațional și să folosim forța extraordinară a sportului pentru a promova România și valorile sale în lume”, a afirmat Bogdan Matei.

Protocolul urmărește și o pregătire mai eficientă a deplasărilor externe ale delegațiilor sportive, inclusiv în ceea ce privește procedurile pentru obținerea vizelor.

MAE și ANS vor lucra împreună și pentru susținerea candidaturilor României la organizarea unor competiții sportive internaționale.

La ceremonia organizată la sediul Ministerului Afacerilor Externe au participat reprezentanți ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român și ai mai multor federații sportive naționale.

Printre acestea s-au numărat federațiile de gimnastică, canotaj, scrimă, handbal, rugby, tenis, volei, baschet, ciclism, haltere, lupte și tir cu arcul.

Protocolul semnat pentru perioada 2026-2028 urmărește astfel să coordoneze relația dintre instituțiile statului și structurile sportive în cazul deplasărilor internaționale și al participării sportivilor români la competiții desfășurate în afara țării.