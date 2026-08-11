După vestea opririi controlate iminente a Unității 2 de la Cernavodă, și Bulgaria confirmă că se confruntă cu probleme majore din cauza prăbușirii nivelului Dunării. Fluviul a ajuns la cote negative record, navigația este restricționată, iar centrala nucleară Kozlodui – care asigură peste o treime din energia țării – mai are doar câțiva centimetri până la pragul critic la care reactoarele trebuie oprite.

Criza hidrologică de pe Dunăre este severă pe întreg sectorul bulgăresc. Stațiile hidrometrice au raportat marți valori negative pe toate punctele majore: minus 101 cm la Oryahovo, minus 98 cm la Silistra, minus 11 cm la Nikopol, minus 55 cm la Sviștov și minus 70 cm la Novo Selo. Datele automate sunt și mai dramatice: minus 229 cm la Kozlodui, minus 217 cm la Baikal, minus 110 cm la Ruse și minus 314 cm la Ryahovo.

La Ruse, fluviul a coborât la 114 cm sub cota zero convențională, după o scădere de încă 3 cm în 24 de ore. Majoritatea stațiilor au raportat scăderi între 1 și 3 cm, semn că tendința descendentă continuă.

Navigația este sever afectată. Fairway-ul este restricționat între kilometrii 374 și 610, cu adâncimi minime de aproximativ 1,5 metri în zone critice precum Albina, Mishka, Vardim, Sviștov, Belene și Somovit. Un vas a eșuat în zona Lom, fără a bloca traficul, dar incidentul confirmă fragilitatea situației. Temperaturile apei, între 26,4 și 27,3°C, amplifică presiunea asupra ecosistemului și infrastructurii.

Nivelul extrem de scăzut al Dunării pune în pericol funcționarea centralei nucleare Kozlodui, care asigură aproximativ 34% din energia Bulgariei. Expertul nuclear Georgi Kaschiev avertizează că fluviul a ajuns la cel mai scăzut nivel din acest an la stația de pompare de pe mal, iar până la primul prag critic mai sunt doar 10–12 cm. Dacă nivelul scade cu încă 20–30 cm, centrala ar trebui oprită.

La stația de pompare, nivelul apei este de 20,62 metri deasupra nivelului mării. O scădere suplimentară ar duce la intrarea pompelor în regim de cavitație – fenomen periculos, care poate provoca vibrații puternice și avarii. Pompele ar trebui oprite înainte de atingerea acestui punct, ceea ce ar lăsa centrala fără apă pentru răcirea condensatoarelor turbinelor.

Diferențele față de România și Ungaria sunt însă esențiale. Centralele Cernavodă și Paks sunt construite direct pe malul Dunării și preiau apa de răcire direct din fluviu. În timp ce Kozlodui se află la 7 km de Dunăre. Apa este adusă printr-o stație de pompare cu 34 de pompe și un canal lung de 7 km. Această infrastructură face ca nivelul fluviului să influențeze mult mai rapid presiunea coloanei de apă necesare funcționării pompelor.

Problema nu este singulară: nivelurile scăzute și temperaturile ridicate au afectat deja centrale nucleare din România, Ungaria, Franța, Slovenia și Elveția. La Cernavodă, Reactorul 2 a intrat în procedură de oprire controlată, iar oprirea este așteptată joi dimineață.

Deși riscul opririi centralei Kozlodui este real, Bulgaria dispune de mecanisme de compensare energetică. Sistemul național include baterii de stocare de mare capacitate, integrate în rețea, care pot furniza energie în perioadele de vârf sau în situații de urgență. Aceste baterii pot stabiliza sistemul în cazul unei opriri temporare a centralei.

Pe lângă stocare, Bulgaria poate activa capacități suplimentare de producție și poate crește importurile din rețeaua europeană. Autoritățile transmit că, deși situația este critică, sistemul energetic este pregătit pentru scenariul unei opriri temporare a Kozlodui.

Criza hidrologică rămâne însă severă pe sectorul inferior al Dunării, iar evoluția fluviului în următoarele săptămâni va fi decisivă pentru Bulgaria, România și întreaga regiune.