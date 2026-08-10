Schimbare majoră în programul Casa Verde. Cine va avea prioritate la finanțare

Programul Casa Verde va fi modificat în acest an și nu va mai finanța instalarea de panouri fotovoltaice, ci doar sisteme de stocare a energiei. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni seara că prin noua formulă ar putea fi instalată o capacitate de cel puțin 200 MWh.

Diana Buzoianu a explicat, la Euronews, că dezechilibrul actual vine după mai mulți ani în care s-au alocat sume importante pentru producția de energie prin panouri fotovoltaice, în timp ce investițiile în baterii au rămas foarte reduse.

„Lucrurile s-au împotmolit la faptul că de-a lungul timpului s-au alocat exponențial de mulți bani pentru panouri și aproape 0 bani pentru baterii. Vom schimba asta”, a declarat ministra Mediului.

Noua variantă a programului va include exclusiv componenta destinată sistemelor de stocare.

„Anul acesta, Programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii”, a spus Buzoianu.

Ministra estimează că, după finalizarea proiectului, capacitatea instalată prin program va permite stocarea a minimum 200 MWh. Energia acumulată în baterii ar urma să fie folosită în perioadele de consum ridicat, în special seara, când producția panourilor fotovoltaice scade și România ajunge să importe energie.

Diana Buzoianu a anunțat și o modificare a mecanismului prin care beneficiarii vor putea obține finanțarea.

„Pentru prima dată, vom schimba cu totul politica Fondului pentru Mediu, și anume, acum este o cursă a înarmării cine dă primul click, cine a dat primul click ca să poată să obțină fondurile”, a declarat Buzoianu.

Autoritățile vor să introducă mai multe criterii de competitivitate, astfel încât banii să ajungă la beneficiarii care vin cu cele mai competitive propuneri. În cazul sistemelor de stocare, unul dintre criteriile analizate este nivelul cofinanțării suportate de beneficiar.

„Cât ești dispus să cofinanțezi, cu cât ești dispus mai mult să cofinanțezi, cu atât vei avea prioritate”, a explicat ministra.

Modificarea Programului Casa Verde vine în contextul creșterii capacității de producție a energiei din surse regenerabile.

Problema rămâne însă stocarea energiei produse pe parcursul zilei și utilizarea acesteia în orele de seară, când consumul crește, iar producția fotovoltaică se reduce.

Prin orientarea finanțărilor exclusiv către baterii, autoritățile urmăresc creșterea capacității de stocare disponibile în sistem.