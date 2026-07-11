Deputata AUR Mitrea Dumitrina o acuză pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu, că nu a reacționat după publicarea raportului Curții de Conturi privind Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Într-o postare pe Facebook, parlamentarul susține că ministrul nu a explicat public ce măsuri au fost luate în urma concluziilor documentului.

În mesajul publicat pe Facebook, deputata AUR afirmă că raportul Curții de Conturi pentru Administrația Fondului pentru Mediu, apărut la începutul lunii iunie, ar indica existența unor probleme majore privind recuperarea unor sume datorate la buget.

„Vă mai aduceți aminte de Diana Buzoianu, ministrul Mediului care ne explica zilnic la televizor cum toți foștii miniștri au fost incompetenți și cum va face ea curățenie în sistem? Ei bine, când vine vorba de propria ogradă, s-a așternut o tăcere suspectă. Pe 09 iunie 2026 a apărut raportul oficial al Curții de Conturi pentru Administrația Fondului pentru Mediu. Concluzia? Un dezastru financiar de proporții. Peste 9 miliarde de lei s-au „evaporat” prin așa-numita „metodă falimentul”. Companii private care aveau datorii uriașe la stat pentru taxe de mediu au fost lăsate pur și simplu să dea faliment sau să fie radiate. Iar inspectorii Curții de Conturi spun clar: funcționarii din subordinea Dianei Buzoianu au asistat cu o pasivitate totală. Au așteptat să se închidă firmele ca să nu mai poată recupera niciun leu! În plus, s-au găsit prejudicii și la programele Casa Verde sau Rabla.”

Mitrea Dumitrina susține că ministrul Mediului nu a oferit explicații publice după publicarea raportului și formulează o serie de întrebări privind eventualele măsuri dispuse la nivelul AFM.

„Și acum vine întrebarea de 10 puncte:

A ieșit public doamna ministru Buzoianu să ne vorbească despre acest raport? Nuuuu! A ieșit public să ne spună ce măsuri ia în această situație? Nuuuu! A demis conducerea Administrației Fondului pentru Mediu? A trimis Corpul de Control să îi tragă la răspundere pe cei responsabili?

Evident că nu! Nimic. Tăcere totală. Zero declarații.”

În aceeași postare, deputata AUR afirmă că anunțul privind aprobarea unui buget destinat unor proiecte transferate din PNRR ar fi deturnat atenția de la concluziile raportului Curții de Conturi.

„De ce tace? Pentru că exact în aceeași perioadă, ministrul Diana Buzoianu a ieșit triumfătoare pe Facebook și la televiziuni să anunțe... ce credeți? Că a aprobat un buget istoric și că salvează proiecte de (culmea ipocriziei) fix 9 miliarde de lei, mutate de urgență din PNRR către (cine credeți) Administrația Fondului pentru Mediu cea care a privit cu nepăsare cum este devalizat bugetul țării cu 9 miliarde de lei! Asta este o strategie de comunicare lucrată la milimetru, așa cum știe doamna Buzoianu să o facă.

Când publicul aude la știri cifra de „9 miliarde de lei la AFM”, aparatul de propagandă are grijă ca oamenii să creadă că e vorba despre marea realizare cu PNRR-ul, nu despre gaura neagră lăsată de funcționarii de la AFM!

Diana Buzoianu a acoperit hoția și incompetența din propria ogradă cu zgomotul de fond al unui așa-zis „succes”.”

La finalul postării, Mitrea Dumitrina susține că mutarea fondurilor din PNRR a avut loc din cauza întârzierilor în respectarea termenelor și îi adresează mai multe întrebări ministrului Mediului.

„În realitate, mutarea acelor miliarde din PNRR s-a făcut pentru că România a fost incapabilă să respecte termenele de la Bruxelles. Deci, doamna ministru, ne acoperiți ochii cu miliardele mutate din PNRR ca să nu vedem miliardele pierdute prin faliment de la AFM? Diana Buzoianu îi taxează dur pe toți pentru incompetență. Acum, când e la putere, aplică tactica struțului și ne livrează coincidențe calculate politic.

Voi chiar luați de proști o întreagă națiune?”