Programul Rabla 2026 va începe pentru persoanele fizice după regulile folosite în ultima sesiune din 2025. Ministerul Mediului a decis să amâne aplicarea criteriului privind țara de fabricație a mașinilor eligibile, deoarece introducerea acestei condiții ar fi putut întârzia lansarea programului cu cel puțin trei luni.

Decizia vine după clarificările primite de autoritățile române din partea Comisiei Europene.

Potrivit Ministerului Mediului, introducerea unor limitări suplimentare privind originea mașinilor eligibile necesită proceduri suplimentare la nivel european.

Ministerul Mediului a anunțat că sesiunea destinată persoanelor fizice va fi lansată în formatul deja cunoscut, pentru a evita noi întârzieri pentru cei care vor să cumpere o mașină nouă mai puțin poluantă.

„Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a decis lansarea Programul Rabla 2026 pentru persoane fizice în formatul similar cu programul care a funcţionat în ultima sesiune dedicată persoanelor fizice din anul 2025. Astfel, introducerea noilor criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile va fi amânată pentru sesiunea actuală, iar programul va putea fi lansat fără întârzieri suplimentare pentru beneficiarii care aşteaptă să achiziţioneze un autovehicul nou, mai puţin poluant”, a transmis Ministerul Mediului.

În paralel, Ministerul Mediului va continua demersurile necesare pentru ca aceste criterii să poată fi introduse în sesiunea de anul viitor a Programului Rabla.

Reprezentanții Ministerului Mediului au precizat că introducerea criteriului privind originea vehiculelor ar necesita mai mult timp pentru aprobările necesare.

„Răspunsul primit ne arată că introducerea unor limitări suplimentare privind originea geografică a autovehiculelor eligibile ar presupune parcurgerea unor proceduri suplimentare la nivel european, care ar întârzia lansarea programului cu cel puţin 3 luni. Pentru a evita blocarea programului şi pentru a permite lansarea rapidă a sesiunii pentru persoane fizice, Ministerul Mediului va merge pe forma deja aplicată în ultima sesiune Rabla destinată persoanelor fizice. În paralel, vom parcurge aceste proceduri la nivel european pentru ordinul de anul viitor al programului Rabla”, se arată în comunicatul instituției.

Bugetul alocat Programului Rabla 2026 pentru persoanele fizice rămâne de 300 de milioane de lei, iar valoarea ecotichetelor va fi aceeași ca în ultima sesiune.

Astfel, beneficiarii vor putea primi:

18.500 de lei pentru cumpărarea unui autovehicul nou electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru un autovehicul cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 de lei pentru un autovehicul cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.

Regulile de eligibilitate vor fi cele aplicate în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice, desfășurată pe baza ghidului aprobat în 2025.

Inițial, autoritățile analizau introducerea unei condiții suplimentare prin care doar mașinile fabricate în Uniunea Europeană să poată beneficia de sprijin prin program. Această modificare va fi discutată pentru o sesiune viitoare, după finalizarea procedurilor necesare la nivel european.