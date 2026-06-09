Ghidul pentru programul Rabla 2026 a fost publicat marți, cu un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult față de anul trecut. A fost introdus un nou criteriu de eligibilitate: orice mașină fabricată în Uniunea Europeană, în Spațiul Economic European sau în statele parte din Tratatul Mediteranean poate fi achiziționată prin program.

Valorile voucherelor rămân la același nivel ca în 2025, pentru a nu fi necesară modificarea platformei și pentru a nu prelungi perioada de implementare. Noutatea esențială este criteriul geografic de fabricație: mașina trebuie să fie produsă într-unul dintre statele din cele trei tratate menționate pentru a fi eligibilă.

„Practic, în aceste trei tratate, dacă există într-unul dintre statele respective fabricată o mașină, mașina respectivă este eligibilă pentru orice român care vrea să aplice la programul Rabla", a declarat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Ghidul intră marți în transparență publică, perioadă care durează zece zile. Urmează dezbateri publice, aprobarea ordinului, înscrierea dealerilor și depunerea dosarelor. Calendarul este identic cu cel din anul trecut. „Va putea începe ca primă etapă în iunie, dar are toate etapele de parcurs din ghid", a precizat ministrul interimar.

Ghidul pentru Rabla Baterii nu este încă finalizat. Potrivit ministrului interimar, prioritatea imediat următoare după Rabla este programul Apă-Canal, care are un buget de un miliard și jumătate de lei în 2026. Acesta este considerat urgent inclusiv pentru reducerea riscului procedurii de infringement deschise de Comisia Europeană împotriva României, în condițiile în care în 2026 există în continuare comunități fără apă curentă și fără canalizare.