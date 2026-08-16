Sorana Cîrstea continuă parcursul excelent la turneul WTA 1.000 de la Cincinnati, competiție desfășurată în Ohio și dotată cu premii totale în valoare de 7.433.076 de dolari. Sportiva din România a obținut accesul în runda a treia a întrecerii după ce a învins-o pe cehoaica Nikola Bartunkova, la capătul unui meci intens încheiat cu scorul de 7-6 (7/5), 6-3.

Aflată la primul duel direct cu tânăra Bartunkova (20 de ani, locul 39 WTA), Cîrstea (36 de ani, locul 19 WTA și desemnată a 15-a favorită a turneului) s-a impus după o partidă ce a durat o oră și 56 de minute.

Pe parcursul întâlnirii, românca a reușit 3 ași, dar a comis și 8 duble greșeli. De cealaltă parte, adversara sa din Cehia a avut o eficiență scăzută la fructificarea ocaziilor importante, reușind să transforme doar una dintre cele șase șanse de break create.

Pentru performanța de a ajunge în turul al treilea al turneului din Statele Unite, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 47.375 de dolari și 65 de puncte în ierarhia mondială WTA.

În faza următoare a competiției, sportiva noastră o va avea ca adversară pe rusoaica Ana Kalinskaia (27 de ani, locul 21 WTA). Kalinskaia a obținut biletul pentru runda a treia după ce a trecut de jucătoarea americană Caty McNally în două seturi, scor 6-3, 6-4.

Bilanțul întâlnirilor dintre Sorana Cîrstea și Ana Kalinskaia este favorabil sportivei din România, care conduce cu 2-1. Toate cele trei confruntări anterioare s-au desfășurat pe pământ american.

Rusoaica a bifat singura victorie în anul 2020, în cadrul calificărilor turneului de la New York (relocat de la Cincinnati din cauza pandemiei), când s-a impus cu 7-5, 6-4. Cîrstea a luat ulterior revanșa, câștigând în 2022 în turul al treilea la Indian Wells cu scorul de 5-7, 6-1, 6-0, precum și un an mai târziu, în turul secund de la US Open, unde s-a impus cu 6-3, 6-4.