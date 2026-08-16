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Sorana Cîrstea, calificare spectaculoasă la WTA Cincinnati. Pe cine va înfrunta românca în turul al 3-lea

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Sorana Cîrstea, calificare spectaculoasă la WTA Cincinnati. Pe cine va înfrunta românca în turul al 3-leaSorana Cîrstea. Sursă foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Sorana Cîrstea continuă parcursul excelent la turneul WTA 1.000 de la Cincinnati, competiție desfășurată în Ohio și dotată cu premii totale în valoare de 7.433.076 de dolari. Sportiva din România a obținut accesul în runda a treia a întrecerii după ce a învins-o pe cehoaica Nikola Bartunkova, la capătul unui meci intens încheiat cu scorul de 7-6 (7/5), 6-3.

Sorana Cîrstea, calificare spectaculoasă la WTA Cincinnati. Pe cine va înfrunta românca în turul al 3-lea

Aflată la primul duel direct cu tânăra Bartunkova (20 de ani, locul 39 WTA), Cîrstea (36 de ani, locul 19 WTA și desemnată a 15-a favorită a turneului) s-a impus după o partidă ce a durat o oră și 56 de minute.

Pe parcursul întâlnirii, românca a reușit 3 ași, dar a comis și 8 duble greșeli. De cealaltă parte, adversara sa din Cehia a avut o eficiență scăzută la fructificarea ocaziilor importante, reușind să transforme doar una dintre cele șase șanse de break create.

Tenis

Sursă foto: Freepik.com

Premiul financiar și duelul următor

Pentru performanța de a ajunge în turul al treilea al turneului din Statele Unite, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 47.375 de dolari și 65 de puncte în ierarhia mondială WTA.

În faza următoare a competiției, sportiva noastră o va avea ca adversară pe rusoaica Ana Kalinskaia (27 de ani, locul 21 WTA). Kalinskaia a obținut biletul pentru runda a treia după ce a trecut de jucătoarea americană Caty McNally în două seturi, scor 6-3, 6-4.

Istoricul meciurilor directe cu Ana Kalinskaia

Bilanțul întâlnirilor dintre Sorana Cîrstea și Ana Kalinskaia este favorabil sportivei din România, care conduce cu 2-1. Toate cele trei confruntări anterioare s-au desfășurat pe pământ american.

Rusoaica a bifat singura victorie în anul 2020, în cadrul calificărilor turneului de la New York (relocat de la Cincinnati din cauza pandemiei), când s-a impus cu 7-5, 6-4. Cîrstea a luat ulterior revanșa, câștigând în 2022 în turul al treilea la Indian Wells cu scorul de 5-7, 6-1, 6-0, precum și un an mai târziu, în turul secund de la US Open, unde s-a impus cu 6-3, 6-4.

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