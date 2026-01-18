International

Ultimele tone de cărbune ies la suprafață. Cehia spune adio mineritului profund

Ultimele tone de cărbune ies la suprafață. Cehia spune adio mineritului profundmina de cărbune / sursa foto: dreamstime.com
Cehia se pregătește să închidă, la finalul lunii ianuarie, ultimul său puț de exploatare a cărbunelui superior, marcând finalul unei industrii care a avut un rol central în dezvoltarea economică a Europei Centrale. Informația este relatată deReuters și vine în contextul scăderii cererii pentru combustibili fosili și al tranziției energetice europene.

Ultimele zile de activitate la mina CSM din Stonava

Mina CSM din Stonava, situată în apropierea graniței cu Polonia, extrage în această perioadă ultimele cantități de cărbune din galerii aflate la adâncimi de peste un kilometru. Activitatea se desfășoară pe fondul unei piețe globale caracterizate de prețuri reduse la cărbune și de costuri ridicate de producție, generate de complexitatea exploatării la mare adâncime.

Compania de stat OKD, aflată în proces de lichidare, avea în plan oprirea activității miniere încă din anul 2021. Totuși, invazia Rusiei în Ucraina a dus la creșterea accentuată a prețurilor la energie, ceea ce a permis o continuare temporară a exploatării. În prezent, condițiile economice nu mai susțin menținerea activității.

„Este trist că mina se închide. Este o muncă grea, dar bună”, a declarat minerul polonez Grzegorz Sobolewski, care ia în calcul să își caute un loc de muncă în Polonia. „Îmi va fi dor de utilaje, de zgomot, de tăietoarea de cărbune”, a adăugat acesta.

Costuri ridicate și schimbări structurale în industrie

Directorul general al OKD, Roman Sikora, a explicat că adâncimea exploatărilor a devenit un dezavantaj major.

„Adâncimea minelor a devenit punctul lor slab”, a spus el, subliniind creșterea constantă a costurilor operaționale și reducerea cererii pe fondul politicilor europene de decarbonizare. În paralel, industria grea din regiune, care a susținut mult timp economia locală, s-a restrâns semnificativ.

Un bazin minier cu istorie industrială îndelungată

Exploatarea cărbunelui în zona Ostrava a început la sfârșitul secolului al XVIII-lea, transformând o regiune rurală a Imperiului Habsburgic într-un important centru industrial. Investițiile realizate de familii influente, precum Rothschild, au contribuit la dezvoltarea infrastructurii feroviare, a oțelăriilor și a minelor, atrăgând un număr mare de muncitori.

După naționalizarea din 1948, industria minieră a cunoscut un nou avânt. În anii 1980, peste 100.000 de mineri lucrau în regiune, iar producția anuală ajungea la 25 de milioane de tone. După 1989, însă, sectorul a intrat într-un declin accelerat, pe fondul restructurării economice și al închiderii treptate a minelor.

mina de cărbune

mina de cărbune / sursa foto: dreamstime.com

În 2024, producția anuală a scăzut la 1,1 milioane de tone, iar numărul angajaților s-a redus la aproximativ 2.300. Alte 1.550 de persoane urmează să fie disponibilizate în perioada următoare.

Regiunea Ostrava între reconversie economică și provocări de mediu

Autoritățile și economiștii locali arată că cea mai dificilă perioadă a fost în anii ’90, când șomajul a crescut semnificativ. În prezent, rata șomajului este de 6,6%, încă peste media națională, dar mult sub nivelurile din trecut. Investițiile străine, inclusiv cele ale companiei Hyundai, au contribuit la diversificarea economiei regionale.

Regiunea va beneficia de 19 miliarde de coroane prin Fondul pentru Tranziție Justă al Uniunii Europene, destinat zonelor afectate de procesul de decarbonizare. În același timp, exploatările de lignit din vestul Cehiei vor continua pentru încă câțiva ani.

Planuri de viitor pentru compania OKD

OKD intenționează să își continue activitatea prin comerțul cu cărbune și prin dezvoltarea unor proiecte alternative, precum un parc de baterii, un centru de date și o centrală electrică alimentată cu metan extras din fostele puțuri miniere.

„Avem planuri ambițioase pentru OKD în viitor”, a declarat Roman Sikora.

Proiecte speciale