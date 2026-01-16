Bulgaria, printre țările cu cele mai mici prețuri la electricitate. Liberalizarea tarifelor a fost oprită

Prețurile energiei electrice plătite de consumatorii casnici din Bulgaria se situează în continuare printre cele mai reduse din Uniunea Europeană, a anunțat ministrul energiei, Zhecho Stankov. Oficialul a precizat că Bulgaria concurează constant cu Malta și Ungaria la acest capitol, iar procesul de liberalizare a prețurilor pentru populație a fost anulat, informează agenția de presă BTA.

Declarațiile ministrului au venit ca reacție la afirmațiile liderului partidului Continuăm Schimbarea, Assen Vassilev, potrivit cărora prețurile ridicate la electricitate ar contribui la creșterea inflației în Bulgaria. Stankov a susținut că, raportat la state precum Germania, Belgia sau Danemarca, tarifele pentru populație din Bulgaria sunt de aproximativ patru ori mai mici.

El a adăugat că, în timpul actualului mandat guvernamental, majorarea prețurilor la energia electrică pentru gospodării a fost de 2,58%. În schimb, într-o perioadă anterioară, când Assen Vassilev ocupa funcția de ministru al finanțelor, creșterea cumulată ar fi ajuns la 12,2%.

Ministrul l-a acuzat pe Vassilev că ar fi promovat anterior un plan de trecere a consumatorilor casnici la prețuri de piață începând cu luna iulie, măsură care, în opinia sa, ar fi dus la scumpiri semnificative până la finalul anului. „O gospodărie care se încălzește cu electricitate și plătea 200 de leva ar fi ajuns să plătească 320 de leva”, a spus el.

Stankov a subliniat importanța complexului energetic pe cărbune Maritsa Est pentru securitatea energetică a Bulgariei și pentru economia regiunii Stara Zagora. El a reamintit că au existat planuri de închidere a centralelor pe cărbune chiar și în lunile de iarnă, scenariu care ar fi afectat aproximativ 10.000 de angajați direcți și peste 40.000 de persoane angajate indirect, angajamente care au fost ulterior renegociate.

Potrivit ministrului, Bulgaria dispune de o capacitate de producție adecvată și rămâne un exportator net de energie electrică. Consumul actual se situează între 5.000 și 6.000 MW, mult sub nivelul maxim de 7.800 MW înregistrat în 2017. Stankov a afirmat că țara ar trebui să poată acoperi cererea din perioada de iarnă fără a apela la importuri de electricitate.

El a menționat că statul a acordat sprijin atât gospodăriilor, cât și mediului de afaceri, prin compensarea prețurilor ridicate la energie electrică, acoperind costurile care depășesc 180 de leva pe MWh până în luna martie. În prezent, autoritățile bulgare poartă discuții cu Comisia Europeană pentru continuarea sprijinului destinat industriilor mari consumatoare de energie și producătorilor de bunuri esențiale.

Ministrul a anunțat și lansarea unui fond de decarbonizare, care va permite renovarea blocurilor de locuințe și a caselor unifamiliale, precum și instalarea de sisteme fotovoltaice pentru autoconsum. Scopul declarat este obținerea unor reduceri durabile ale facturilor la energie electrică pentru populație.

Referindu-se la perspectivele regiunilor miniere, Stankov a declarat că Comisia Europeană a alocat 404 milioane de leva pentru refacerea terenurilor, la care se adaugă fonduri suplimentare pentru dezvoltarea unor noi activități economice și zone industriale, menite să asigure locuri de muncă alternative.

În ceea ce privește liberalizarea pieței pentru consumatorii casnici, el a subliniat că aceasta nu ar trebui să fie legată de un termen-limită strict și ar trebui implementată doar după renovarea locuințelor și extinderea surselor de energie regenerabilă, pentru a proteja gospodăriile de volatilitatea pieței.