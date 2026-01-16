Premierul Taiwanului susține că a obținut cel mai bun acord tarfiar cu SUA

Premierul Taiwanului, Cho Jung-tai, a afirmat că noua înțelegere comercială cu Statele Unite este „cel mai bun acord tarifar” de care beneficiază statele cu surplus comercial față de Washington, chiar dacă Beijingul a criticat dur acest acord, potrivit Euronews.com.

Acordul reduce tarifele aplicate de Statele Unite bunurilor din Taiwan la 15%, în schimbul unor investiții de 250 de miliarde de dolari în industria tehnologică americană. În acest sens, acordul este comparabil cu cel încheiat de Uniunea Europeană și Japonia după tarifele ample impuse de Washington.

„Taiwanul a reușit să obțină tarife de 15%, fără taxe suplimentare. Pentru moment, am obținut cel mai bun acord tarifar de care beneficiază țările cu surplus comercial față de SUA. Acest lucru arată, de asemenea, că SUA consideră Taiwanul un partener strategic important”, a afirmat premierul taiwanez Cho Jung-tai.

Inițial, președintele american Donald Trump stabilise un tarif de 32% pentru Taiwan, pe care ulterior l-a redus la 20%.

China susține că Taiwanul, guvernat independent, face parte din teritoriul său. Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, a criticat dur acordul, în timpul unei conferințe de presă obișnuite.

„China se opune întotdeauna ferm ca țările care au relații diplomatice cu China și regiunea Taiwan a Chinei să semneze orice acord cu regiunea Taiwan a Chinei care are conotații de suveranitate și caracter oficial”, a spus acesta.

Departamentul de Comerț al SUA a transmis, într-un comunicat, că „acordul comercial istoric” cu Taiwanul va consolida un parteneriat economic menit să creeze mai multe parcuri industriale de talie mondială în Statele Unite, să sprijine creșterea producției interne și să „stimuleze o relocalizare masivă a sectorului american al semiconductorilor”.

Acordul urmează să fie ratificat de parlamentul taiwanez, iar parlamentarii din opoziție și-au exprimat îngrijorarea privind impactul posibil asupra industriei interne de semiconductori a insulei, potrivit Euronews.com.