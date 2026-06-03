Un depozit de deșeuri nucleare din nordul Rusiei a fost aproape abandonat după începutul războiului din Ucraina, iar pericolul unui accident precum cel de la Cernobîl este semnificativ, scrie Moscow Times.

Situat pe coasta arctică a Peninsulei Kola, la doar 60 km de granița cu Norvegia, Golful Andreeva a fost timp de decenii unul dintre cele mai periculoase depozite de combustibil nuclear uzat din lume.

Construit în anii 1960 de Uniunea Sovietică, locul a ajuns în anii ’90 într-o stare critică: clădiri dărăpănate, bazine cu fisuri din care s-au scurs sute de mii de tone de apă radioactivă și un risc real de accident nuclear în Marea Barents.

După prăbușirea URSS, cu sprijinul Norvegiei și al organizației ecologiste Bellona, Rusia a demarat un amplu proiect de curățare. Progresele au fost vizibile mai ales după 2017, când a început transportul combustibilului nuclear spre o facilitate de reciclare din orașul Celiabinsk, în sudul Uralilor.

Totul s-a schimbat însă odată cu invazia rusă în Ucraina din 2022. Finanțarea internațională, mai ales cea venită din Norvegia, a fost oprită, Bellona a fost declarată organizație „indezirabilă” în Rusia, iar cooperarea cu Occidentul a încetat aproape complet.

Drept urmare, ritmul lucrărilor a încetinit dramatic: termenul de finalizare a proiectului a fost amânat din 2028 pentru anii 2030, iar cantitatea de deșeuri eliminate în ultimii ani este foarte redusă.

Deși Rosatom susține că are capacitatea tehnică necesară, experții și foștii colaboratori internaționali se întreabă dacă Rusia mai are și voința politică de a finaliza curățarea, în contextul în care bugetul pentru proiecte ecologice a fost drastic redus pentru a finanța efortul de război.

Norvegia, cel mai direct afectat vecin, rămâne îngrijorată, considerând Golful Andreeva un risc persistent pentru securitatea nucleară din Arctica.

Alexander Nikitin, consultant pentru ONG-ul de mediu Bellona, a relatat o poveste despre un grup de cadeți navali neștiutori, care au petrecut o zi făcând plajă și culegând ciuperci lângă baza din Golful Andreeva. Câțiva dintre ei au murit ulterior din cauza radiațiilor.

„Aceasta a fost prima informație pe care am primit-o despre Golful Andreeva când eram încă student”, a relatat Nikitin.

Dar, în ciuda pericolului său evident, locul nu a fost considerat un risc major până în 1982, când s-a deschis o fisură într-una dintre „bazinele” căptușite cu oțel unde deșeurile nucleare uzate erau depozitate. În lunile următoare, 600.000 de tone de apă radioactivă s-au scurs în Marea Barents.

Dar nicio informație nu a ieșit la iveală decât după căderea Uniunii Sovietice, la fel ca dezastrul nuclear de la Cernobîl, de patru ani mai târziu, când autoritățile comuniste au încercat să ascundă dezastrul. Pe cel din acest colț îndepărtat al Arcticii, însă, au reușit.