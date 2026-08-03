Jaf la drumul mare chiar în inima industriei de apărare românești, din fondurile SAFE! Într-o perioadă în care războiul bubuie la graniță, iar România face eforturi disperate să își înzestreze Armata, șefii de la Uzina Mecanică București (UMB) și Uzina Mecanică Plopeni aveau alte priorități: împărțirea ciolanului.

Dosarul DNA care a zguduit sistemul scoate la iveală o rețea halucinantă a șpăgilor, cu munți de bani ascunși prin case, dolari falși și negocieri de tip mafiot pentru a „prădui” fondurile din programul național de apărare SAFE.

Procurorii anticorupție au intrat în „cuibușorul” de la UMB și Plopeni, trimițându-i direct în arest la domiciliu pe trei grei ai industriei de stat, dar și pe afaceristul Marian Voinea, omul care le umplea buzunarele.

Rețeaua nu se mulțumea cu firimituri. În timp ce anchetatorii monitorizau deja șpăgile clasice, date în tranșe constante pentru contracte de mentenanță, microfoanele DNA au surprins planul adevărat. Marian Voinea, administratorul „firmei de casă”, voia să pună mâna pe potul cel mare: fondurile SAFE.

Într-o interceptare, afaceristul se plânge unei „săgeți”, Vasile Rînciog, omul de încredere al directorului general de la UMB, Mihai Rafiu, că e ignorat de șefi deși cotizează la greu. Totul pe fondul unei „macheli” serioase:

VOINEA MARIAN: „Zic, că dacă semnați contractul… hai să ne gândim ce contract de mentenanță îmi faceți și mie! Să fiu acolo… băgat! Că v-am ajutat! Se „machise”, că a băut vreo 3 whisky… (…) A schimbat subiectul! Și acuma când vin, că mi-am scos toată situația… hai băieți, ce faceți! Fă socoteala Sile deci: am încasat de 10 ori ăia ori 4… fă socoteala 40.000, numai acolo!” Această convorbire este dovada clară a modului în care banii publici erau „sifonați” prin contracte fictive sau umflate, pentru ca apoi o parte să se întoarcă „îndărăt” la directori.

Dacă credeați că le-ați auzit pe toate, dosarul DNA conține o perlă absolută. Liliana Sorescu, directorul comercial al UM Plopeni, a fost pur și simplu „fentată” de un alt afacerist, care i-a dat o șpagă de 3.800 de dolari falși pentru a închide ochii la recepția unor bunuri.

Când și-a dat seama că a luat „bani de Monopoly”, directoarea nu s-a dus la poliție, evident! A apelat tot la intermediarul Marian Voinea pentru a recupera paguba, primind ulterior contravaloarea în lei, cam 17.000 lei. O dovadă ireală a tupeului din sistem!

Potrivit rechizitoriului DNA, șpaga era instituționalizată, curgând în tranșe parcă luate din salariu.

Mihai Rafiu (Director General, UMB): A încasat 48.000 de lei, bani aduși la sacoșă în 12 tranșe de câte 4.000 de lei, direct sau prin interpuși, pentru a aproba contractele cu firmele lui Voinea.

Alexandru Tiberiu Pîrvu (Director General, UM Plopeni): S-a „mulțumit” cu 25.900 de lei, primiți în trei tranșe, pentru a-i semna comenzile și facturile afaceristului de casă.

Liliana Sorescu (Director Comercial, UM Plopeni): A luat 24.250 de lei, plus cei 17.200 de lei care acopereau țeapa cu dolarii falși, pentru a măslui formalitățile de recepție.

Marian Voinea: “bancherul grupării”, acuzat de dare de mită și complicitate.

Tupeul „baronilor” s-a văzut cel mai bine la percheziții. Când mascații au descins pe 23 iulie acasă la Alexandru Tiberiu Pîrvu, directorul de la Plopeni, au dat peste o adevărată peșteră a lui Ali Baba. Nu mai puțin de 500.000 de euro, în lei și valută, au fost găsiți ascunși, bani gheață pe care directorul nu îi putea justifica. Pe lângă muntele de cash, anchetatorii au ridicat și mai multe ceasuri de lux. Toată averea a fost imediat pusă sub sechestru.

Deși procurorii i-au vrut după gratii, Tribunalul București i-a trimis, deocamdată, în arest la domiciliu pentru 30 de zile. În fața judecătorului, toți cei patru au stat muți. Au uzat de dreptul la tăcere, refuzând să explice cine le ține spatele și cine i-a plantat în aceste funcții-cheie ale industriei de armament.

Decizia nu este definitivă și va fi tranșată de Curtea de Apel București, scrie Gândul.