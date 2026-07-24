Procurorii DNA susțin că au descoperit aproximativ 500.000 de euro în numerar în locuința directorului Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu, în urma perchezițiilor efectuate joi în dosarul de corupție care vizează conducerea a două uzine din industria de apărare. Potrivit documentelor aflate la dosarul cauzei, banii erau păstrați în pungi, plicuri și sertare din locuință, iar anchetatorii susțin că directorul ar fi fost interesat inclusiv de achiziționarea unui hotel pe litoral.

Conform documentelor depuse la Tribunalul București, o parte importantă a percheziției a fost dedicată inventarierii și numărării sumelor de bani găsite în casa directorului Uzinei Mecanice Plopeni.

Nmerarul, susțin procurorii, era depozitat în mai multe locuri din locuință, inclusiv în pungi obișnuite, plicuri și sertare ale pieselor de mobilier.

Perchezițiile au avut loc atât la domiciliile celor trei directori și ale administratorului firmei implicate în dosar, cât și la sediile Uzinei Mecanice București și Uzinei Mecanice Plopeni. De la cele două unități ar fi fost ridicate documente din cadrul direcțiilor comerciale, fără ca anchetatorii să confiște calculatoare sau alte echipamente informatice.

În referatul transmis instanței, procurorii DNA arată că explicațiile oferite de Tiberiu Alexandru Pîrvu privind proveniența banilor nu sunt credibile.

Potrivit documentului, inculpatul „a oferit explicații neplauzibile în cuprinsul declarației de inculpat”, iar din procesul-verbal de percheziție ar rezulta că nu toate sumele de bani au fost predate de bunăvoie.

Anchetatorii notează că, deși directorul a declarat că el și soția sa au reușit să economisească această sumă deoarece duc un stil de viață cumpătat, datele din anchetă ar indica o altă situație.

DNA menționează că, potrivit măsurilor de supraveghere tehnică, acesta utiliza un autoturism Range Rover și că, în discuțiile interceptate, manifesta interes pentru cumpărarea unui hotel la malul mării. De asemenea, procurorii susțin că Pîrvu efectua periodic depuneri de numerar în conturile personale, inclusiv sume repetate de câte 4.900 de lei.

După ce instanța a decis plasarea sa în arest la domiciliu, Tiberiu Alexandru Pîrvu a refuzat să explice proveniența celor aproape 500.000 de euro descoperiți în locuință.

Întrebat de jurnaliști despre sursa banilor, avocatul acestuia a răspuns scurt: „De la socri.”

Potrivit comunicatului oficial al DNA, dosarul vizează presupuse fapte de luare și dare de mită în legătură cu contracte de mentenanță, achiziții de materiale și prestări de servicii încheiate de Uzina Mecanică București și Uzina Mecanică Plopeni.

În cazul lui Mihai Rafiu, directorul general al Uzinei Mecanice București, procurorii susțin că, în perioada 18 decembrie 2025 – 16 iulie 2026, acesta ar fi primit de la omul de afaceri Marian Voinea, direct sau prin intermediari, 48.000 de lei, în 12 tranșe egale de câte 4.000 de lei. Potrivit DNA, banii ar fi fost oferiți pentru inițierea unor proceduri de achiziție, derularea contractelor și aprobarea plăților către firmele controlate de acesta.

În cazul lui Tiberiu Alexandru Pîrvu, procurorii susțin că, în perioada mai – iulie 2026, ar fi primit 25.900 de lei, în trei tranșe, pentru aprobarea comenzilor și efectuarea plăților aferente contractelor încheiate cu societățile administrate de același om de afaceri.

De asemenea, Liliana Sorescu, director comercial al Uzinei Mecanice Plopeni, este acuzată că ar fi primit, în mai multe tranșe, 24.250 de lei pentru lansarea comenzilor și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate.

Într-un episod separat, procurorii susțin că, în februarie 2026, aceasta ar fi primit și 3.800 de dolari de la reprezentantul altor societăți comerciale aflate în relații contractuale cu uzina. Ulterior, între 15 mai și 29 iunie 2026, invocând faptul că bancnotele primite ar fi fost false, ar fi solicitat și primit, prin intermediul lui Marian Voinea, echivalentul în lei al acestei sume, respectiv 17.200 de lei.

Potrivit DNA, contractele vizate aveau ca obiect, în principal, servicii de mentenanță, achiziția de materiale și prestări de servicii.

DNA a anunțat oficial că, în urma perchezițiilor din 23 iulie 2026, la domiciliul lui Tiberiu Alexandru Pîrvu au fost identificate sume de bani în lei și valută, în cuantum de aproximativ 500.000 de euro.

Numerarul a fost ridicat în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului.

Procurorii precizează că tuturor inculpaților le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

Ancheta continuă, iar DNA anunță că în dosar sunt efectuate acte de urmărire penală și față de alte persoane.