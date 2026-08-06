Marian Voinea, omul de afaceri aflat în arest la domiciliu în dosarul de corupție instrumentat de DNA legat de anumite contracte din industria națională de apărare, ar figura în mai multe asocieri de afaceri care, de-a lungul anilor, ar fi reunit persoane investigate pentru legături cu mafia italiană, reprezentanți ai unor loji masonice și persoane trimise în judecată în dosare de criminalitate organizată.

Marian Voinea și trei directori din industria națională de apărare au fost plasați în arest la domiciliu de Tribunalul București într-un dosar instrumentat de DNA.

Procurorii susțin că omul de afaceri ar fi oferit bani sub forma unor comisioane pentru a obține și menține contracte de mentenanță și servicii cu Uzina Mecanică București și UM Plopeni, ambele filiale ale Romarm.

Anchetatorii arată că Voinea i-ar fi achitat 48.000 de lei directorului general al Uzinei Mecanice București, Mihai Rafiu, precum și peste 40.000 de lei unor reprezentanți ai conducerii UM Plopeni. La perchezițiile efectuate la UM Plopeni au fost descoperiți aproximativ 500.000 de euro, depozitați în pungi.

Interceptările aflate la dosar indică faptul că Mihai Rafiu și-ar fi presat angajații să urgenteze plățile către SI-Web SRL, compania controlată de Marian Voinea.

În același dosar au fost plasați în arest la domiciliu Mihai Rafiu, Tiberiu Alexandru Pîrvu și Liliana Sorescu.

Firma SI-Web SRL a fost înființată în 2007 prin divizarea societății Webboss SRL, fondată în anul 2000 de Mircea Mihail Weber și Ioan Bosco.

Marian Voinea a intrat în companie în 2022, iar din luna iulie a acestui an a devenit asociat unic, după modificarea obiectului principal de activitate în „comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice”.

Societatea a derulat contracte pentru furnizarea de materii prime și materiale către Uzina Mecanică Plopeni, filială a Romarm.

Numele lui Marian Voinea apare și în Bioproduct SRL, societate în care a devenit asociat în 2018. Înaintea lui, în companie a figurat Dumitra Voinea, iar ulterior activitatea firmei a fost orientată inclusiv spre „extracția cărbunelui superior” și comerțul cu metale.

Voinea a administrat și Energomec Transind SRL, companie care a obținut o licență pentru explorarea resurselor de cărbune din perimetrul Balomir-Uricani, județul Hunedoara, potrivit Libertatea.

De asemenea, omul de afaceri este asociat, din 2008, în Euronet Business Construct SRL, societate în care au figurat și parteneri de afaceri implicați în proiecte din domeniul energiei și al exploatării cărbunelui.

În 2007, Marian Voinea a înființat Hibernia SRL împreună cu cetățenii italieni Gaetano D’Antona, Vincenzo Mamone, Luigi Mamone și Pietro Capalbo.

Familia Mamone este cunoscută în Italia pentru afacerile din domeniul salubrității, gestionării deșeurilor și construcțiilor și a fost vizată, de-a lungul timpului, de anchete privind corupția și criminalitatea organizată.

Potrivit autorităților italiene, membri ai familiei Mamone au apărut în investigațiile Direcției de Investigare Antimafia (DIA), fiind asociați cu organizația mafiotă calabreză „’Ndrangheta”. În același timp, companiile controlate de aceștia au fost vizate de anchete care au avut ca obiect presupuse licitații trucate, fapte de corupție și facturări fictive.

Investigațiile jurnalistice din Italia au arătat că mai mulți membri ai familiei Mamone făceau parte din loja masonică „Alberto Fortis”, creată chiar de aceștia la Genova.

În aceeași lojă figura și Pietro Capalbo, unul dintre fondatorii Hibernia SRL din România și lider al organizației patronale CONFAPI Liguria.

Loja „Alberto Fortis” a fost desființată în 2010 printr-un decret al obedienței masonice de care aparținea.

În 2014, autoritățile italiene au arestat șapte persoane, inclusiv pe Vincenzo și Luigi Mamone, într-o anchetă privind presupuse fapte de corupție, asociere infracțională și trucarea unor licitații publice. În primă instanță au fost pronunțate condamnări, însă anul trecut Curtea Supremă de Casație a Italiei a închis definitiv procesul ca urmare a intervenirii prescripției.

În 2004, Marian Voinea a fondat Metal Sistem SRL împreună cu Vladimir Iarmomedov. Acesta din urmă, cunoscut și sub numele de Volodea, a fost trimis în judecată alături de Adrian Constantin, zis Piticu, și Simion Șerban, într-un dosar care vizează acuzații de șantaj, lipsire de libertate și fapte de corupție. Potrivit DNA, cei trei ar fi amenințat un om de afaceri pentru a renunța la o parte din profitul obținut din executarea unui contract. Dosarul se află pe rolul Tribunalului București.

Iarmomedov a mai apărut și în relații de afaceri cu Gheorghe Florea, fostul patron al Fulger Bragadiru.