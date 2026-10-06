Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, este urmărit penal de procurorii DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, într-un dosar care vizează dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași. DNA a anunțat marți că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de edil.

Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Iași al DNA efectuează, în același dosar, acte de urmărire penală și față de alți nouă funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iași.

Aceștia sunt cercetați pentru infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, precum și pentru fals intelectual în formă continuată.

Potrivit DNA, Mihai Chirica este cercetat pentru că, la 27 mai 2022, în calitate de primar și ordonator principal de credite, ar fi aprobat, cu încălcarea dispozițiilor legale, efectuarea unei plăți de 2.036.882 de lei din bugetul local.

Suma ar fi fost plătită în beneficiul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (A.N.R.S.P.S.) și ar fi reprezentat contravaloarea unei achiziții presupus fictive a unei cantități de 542 de tone de păcură.

Potrivit procurorilor, cantitatea fusese constatată anterior ca diminuare fără aprobare legală a stocului de rezervă de stat păstrat în depozit la S.C. TERMO SERVICE S.A. Iași, societate subordonată Consiliului Local Iași.

DNA susține că aprobarea plății ar fi fost înlesnită de activitatea anterioară a funcționarilor din cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iași.

Aceștia ar fi întocmit documente care ar fi atestat existența și recepția cantității de păcură, deși aceasta nu ar fi existat în realitate.

Procurorii cercetează și infracțiuni de fals intelectual atribuite unor funcționari din cadrul Primăriei Municipiului Iași.

Potrivit DNA, aceștia ar fi întocmit și semnat note de recepție și constatare de diferențe prin care s-ar fi atestat, în mod nereal, recepționarea unor cantități de păcură care nu fuseseră efectiv livrate.

Anchetatorii susțin că documentele respective au stat la baza operațiunilor prin care ar fi fost justificată plata din bugetul local pentru cele 542 de tone de păcură.

Potrivit procurorilor DNA, conduita descrisă în dosar ar fi cauzat o pagubă de 2.036.882 de lei bugetului local al municipiului Iași. În același timp, DNA susține că ar fi fost obținut un folos necuvenit pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, constând în încasarea sumei de 2.036.882 de lei și în regularizarea scriptică a diminuării stocului de rezervă de stat, prin descărcarea din gestiune a cantității de 542 de tone de păcură.

Procurorii susțin că un folos necuvenit ar fi fost obținut și pentru S.C. TERMO SERVICE S.A., prin acoperirea scriptică a lipsei din gestiune a aceleiași cantități de păcură.

Pentru recuperarea prejudiciului, în dosar au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile aparținând lui Mihai Chirica, precum și altor inculpați. DNA a precizat că ancheta vizează și activitatea celorlalți funcționari cercetați în dosar. Mihai Chirica a fost informat marți dimineață cu privire la calitatea pe care o are în dosar. Primarul municipiului Iași s-a prezentat la sediul DNA Iași.