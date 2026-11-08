Radu Marinescu: Spectacolul cătușelor nu însemna Justiție

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, susține că trecerea de la o justiție televizată, în care arestările erau prezentate public, la una bazată pe respectarea procedurilor nu reprezintă un regres. El a afirmat că „spectacolul cătușelor” nu însemna în sine înfăptuirea actului de justiție și că lipsa expunerii publice a unor astfel de momente nu dovedește că instituțiile nu își fac treaba.

„Dacă cineva spune că tranziția de la Justiția televizată către o Justiție făcută pe principii procedurale este un regres, nu are dreptate. Dacă ne plăcea spectacolul cătușelor, asta nu reprezenta o Justiție, iar dacă acum nu mai vedem atât de public spectacolul acesta nu înseamnă că Justiția nu funcționează”, a declarat Radu Marinescu la un post TV.

Ministrul a adăugat că este de acord cu ideea exprimată de președinte, potrivit căreia publicul nu ar trebui să urmărească un spectacol al arestărilor, ci să vadă rezultate concrete ale activității instituțiilor judiciare.

Referindu-se la combaterea corupției, Radu Marinescu a afirmat că Direcția Națională Anticorupție funcționează și obține rezultate. El a precizat că Ministerul Justiției poate contribui la consolidarea activității instituției prin măsuri legislative și prin alocarea resurselor necesare.

„În ceea ce privește corupția generală, DNA funcționează, s-a văzut că are și rezultate și facem tot ceea ce depinde de Ministerul Justiției, asta însemnând cadrul legislativ cât mai coerent, întărire instituțională cu resurse ca să le consolidăm activitatea”, a afirmat ministrul.

Radu Marinescu a susținut că Justiția nu trebuie transformată într-un subiect de confruntare politică. El a criticat abordarea în care activitatea instituțiilor este apreciată diferit în funcție de persoanele vizate de anchete.

„Cred că Justiția nu trebuie politizată, nici în discurs, nici în substanța ei. Dacă ajungi să spui când îl ia pe adversar e bună și când vine în zona ta nu e bună, s-a pierdut orice fel de obiectivitate a discursului”, a explicat ministrul.

Întrebat despre activitatea noilor procurori-șefi, Marinescu a spus că este prea devreme pentru o evaluare, întrucât rezultatele anchetelor complexe nu pot fi apreciate după numai câteva luni.

El a explicat că investigarea infracțiunilor grave presupune timp, resurse și analize amănunțite, astfel încât dosarele să poată fi susținute în instanță.

„Nu pot să evaluez într-un timp scurt, în câteva luni de activitate. Cred că evaluările în Justiție se pot face obiectiv lăsând un anumit interval de timp să treacă”, a declarat Radu Marinescu.