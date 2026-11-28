Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nu cunoaşte stadiul actual al anchetei deschise pe numele său la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), unde este cercetat pentru luare de mită, menţionând că se aşteaptă la o trimitere în judecată. Edilul a susţinut că îşi doreşte ca anchetatorii să constate că nu este vinovat şi să renunţe la sesizarea instanţei, însă a apreciat că dosarul nu va fi clasat pur şi simplu.

Întrebat sâmbătă, în cadrul unei intervenţii la Digi 24, despre evoluţia cauzei sale de la DNA, primarul general al Capitalei a oferit mai multe detalii privind perspectiva sa asupra procedurilor aflate în desfăşurare.

„Nu ştiu. Nimic nou sub soare. Aştept probabil să mă trimită în judecată. Se poate întâmpla oricând, mă aşteptam să se fi întâmplat până acum, că nu l-au făcut degeaba. Se poate întâmpla în primăvară, se poate întâmpla anul acesta. Nu ştiu dacă mai audiază martori. Nu am mai dat nici eu foarte mare atenţie, pentru că nu s-au întâmplat foarte multe lucruri. Trebuie să producă acele probe care să arate că sunt vinovat. Sper să îşi dea seama că sunt nevinovat şi să nu mai mă ducă în instanţă, dar dacă tot a fost făcut nu o să îl lase aşa”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu este vizat de o anchetă a procurorilor DNA sub acuzaţia de luare de mită, pentru fapte care ar fi avut loc în perioada în care ocupa funcţia de primar al Sectorului 6.

Conform susţinerilor anchetatorilor, edilul ar fi beneficiat de foloase necuvenite reprezentate prin servicii de publicitate şi consultanţă electorală, în toamna anului trecut, din partea a doi oameni de afaceri implicaţi într-un proiect imobiliar.

Aceste avantaje ar fi fost oferite în schimbul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu care îi reveneau în cadrul procedurilor administrative legate de respectivul proiect imobiliar.