Gigi Becali a deschis o acțiune în instanță împotriva Primăriei orașului Voluntari, instituție condusă de primarul Florentin Pandele, care îi este fin de cununie. Demersul juridic vizează recuperarea unor drumuri adiacente dintr-o suprafață de teren cedată anterior de omul de afaceri pentru conectarea zonei Pipera cu Voluntari și cu autostrada, conform fanatik.

Deși în trecut între cei doi au existat episoade tensionate, cel mai cunoscut având loc în urmă cu trei ani, când patronul FCSB l-a catalogat pe edil drept „sclav și trădător”, Gigi Becali susține că de această dată nu este vorba despre un conflict personal între ei. Omul de afaceri este nașul de cununie al lui Florentin Pandele și al Gabrielei Firea.

Omul de afaceri din Pipera a explicat că a ales să cedeze terenurile în locul unei donații, tocmai pentru a scuti administrația locală de plata unor taxe. Ulterior, întrucât primăria nu ar avea fonduri decât pentru realizarea arterei principale, acesta a solicitat restituirea drumurilor adiacente pentru a le putea amenaja pe cont propriu, având în vedere că deține o proprietate extinsă în perimetrul respectiv.

„Eu am dat niște terenuri, ca să unească Pipera cu Voluntariul şi cu autostrada. Și, ca să nu plătească taxe primăria, le-am cedat. Nu am mai făcut act de donație. Dar drumurile adiacente pe care le-am cedat – din cauză că ei nu au bani să facă decât autostrada, adică bulevardul – pe alea le-am cerut înapoi, ca să pot să mi le fac eu drumurile, că eu am 100 de hectare acolo.”

Potrivit relatării lui Gigi Becali, apelarea la justiție a fost o variantă agreată de comun acord, astfel încât decizia să aparțină unui judecător, iar edilul din Voluntari să evite eventuale suspiciuni sau probleme de natură legală.

„Dar el spune: ‘Nașule, nu pot să ți le dau, că să n-avem probleme, dacă ne dă cineva în judecată’, ‘Păi ce, bă, nu mi le dai înapoi că eu le-am dat?’, ‘Păi da, dar mai bine prin instanță’. Și noi am convenit să fie prin instanță, să spună judecătorul, ca să n-aibă el probleme. Lui îi e frică. El zice: ‘Bă, nașule, păi vine un procuror și zice: Uite, i-ai dat lui ăsta terenurile! Păi de ce, dacă le-a cedat, i le-ai dat?’.”

Gigi Becali a arătat că, spre deosebire de o donație care ar fi putut fi revocată, terenurile cedate au intrat în domeniul public, ceea ce limitează competența primarului de a dispune direct asupra lor. Omul de afaceri a estimat valoarea totală a celor șapte hectare cedate la 35 de milioane de euro și a precizat că blocajul juridic îl împiedică să intervină pentru lucrări și utilități pe terenurile respective.

„Dacă le donam, anulam donația. Dar eu le-am cedat și, conform legii, când le cedezi, intră în patrimoniul public, că ele sunt în patrimoniul public acum și el nu mai poate să ia hotărâre asupra lor. Și atunci am zis: ‘Te dau în judecată, se pronunţă judecătorul, nu mai are nimeni nicio treabă‘. Eu le-am dat teren șapte hectare. Şapte ori cinci milioane de euro hectarul, înseamnă 35 de milioane de euro. 35 de milioane le-am dat lor cadou. Din alea șapte hectare acum vreo trei sunt ale lor.

Eu nici nu pot să le fac utilităţile. Că eu nu pot să intru pe proprietate publică să mă apuc să fac eu drumurile. Și acum am rămas cu niște drumuri pe terenul meu care sunt proprietate publică și care sunt pământ, dar n-am dreptul să intru pe ele că e proprietate publică. N-am voie decât cu aprobarea lor. Adică pe terenul meu proprietate, cu aprobarea lor, să fac ceea ce vreau să fac. Și atunci am dat în judecată”, a declarat Gigi Becali, potrivit sursei citate.