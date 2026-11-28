Autoritățile din Marea Britanie au confirmat oficial sâmbătă faptul că defecțiunile tehnice care au blocat recent mai multe platforme digitale ale statului au fost provocate de un atac cibernetic deliberat. Potrivit informațiilor transmise de agenția France Presse, ținta acestei ofensive informatice a fost chiar Ministerul Muncii și al Pensiilor din Marea Britanie.

Reprezentanții instituției britanice au explicat că infrastructura digitală a fost supusă unei presiuni externe menite să spargă sistemele de protecție. Într-o declarație oficială, un purtător de cuvânt al departamentului a confirmat că instituția s-a confruntat cu o "tentativă de a se obţine un acces neautorizat la sistemul nostru".

Pentru a limita pagubele și a identifica autorii, autoritățile au mobilizat experți din mai multe structuri de securitate națională.

"Echipa noastră specializată continuă ancheta asupra atacului cibernetic împotriva departamentului muncii şi a pensiilor", a declarat purtătorul de cuvânt.

Acesta a oferit detalii suplimentare despre colaborarea interinstituțională demarată în regim de urgență: "În paralel cu Centrul naţional de securitate cibernetică şi Centrul de coordonare cibernetică guvernamental lucrăm pentru a înţelege cauza unei tentative de acces neautorizat la sistemele noastre".

Deși unele servicii online ale ministerului continuau să fie indisponibile și pe parcursul zilei de sâmbătă, oficialii britanici au transmis un mesaj de calmare pentru populație. Reprezentanții departamentului ministerial au dat asigurări că plata pensiilor și a prestațiilor sociale nu este afectată de acest incident. Mai mult, evaluările preliminare arată că nicio informație personală a cetățenilor nu a fost compromisă în urma tentativei de intruziune.

Incidentul de la Londra se înscrie într-un val global tot mai amplu de breșe tehnologice și atacuri informatice care vizează atât sectorul privat, cât și instituțiile guvernamentale. În ultimele săptămâni, probleme similare au paralizat temporar sistemele unor entități majore, printre care gigantul Microsoft și Administrația federală a aviației din Statele Unite.

Contextul de securitate din Regatul Unit rămâne unul extrem de tensionat. Chiar în această săptămână, serviciul secret intern MI5 și Ministerul Apărării au emis un avertisment oficial adresat companiilor britanice care colaborează cu Ucraina, semnalând o creștere alarmantă a tentativelor de sabotaj orchestrate de Rusia. În acest sens, guvernul britanic le oferă companiilor ghiduri practice pentru a-și reduce vulnerabilitățile, a detecta din timp operațiunile ostile de recunoaștere și a minimiza efectele unor eventuale atacuri.

Nu este pentru prima dată când sistemele informatice din Marea Britanie sunt lovite de incidente majore de securitate. În luna august, un atac cibernetic a vizat trei aeroporturi britanice operate de Manchester Airports Group, incident care s-a soldat cu furtul datelor personale aparținând unui număr de 8,7 milioane de clienți. De asemenea, pe parcursul anului trecut, atacuri informatice de amploare au perturbat grav activitatea constructorului auto Jaguar Land Rover, dar și a unor retaileri celebri precum Marks&Spencer și Harrods.