Platformă unică pentru români. Vor putea consulta într-un singur loc toate serviciile publice disponibile

Românii vor putea consulta într-un singur loc toate serviciile publice disponibile, odată cu lansarea platformei serviciipublice.gov.ro, care va include Catalogul Național al Serviciilor Publice. Proiectul de lege ce reglementează crearea acestui sistem a fost adoptat de Parlament și urmează să fie implementat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), în termen de zece luni.

„Principalul beneficiar va fi cetățeanul care va interacționa mai simplu și mai ușor cu administrația publică. Oricine va putea găsi în Catalogul Național al Serviciilor Publice informații care să îl ajute să navigheze prin procedurile administrative. Este de subliniat faptul că inițiativa legislativă nu vizează doar construirea unei platforme online, ci impune obligația prestării serviciilor publice de către structurile teritoriale în baza unei proceduri unice, eliminând diferențele dintre județe și aducând pentru cetățeni coerență, simplitate și transparență în actul administrativ”, anunța Ciobotaru Dragoș în urmă cu câteva luni pe Facebook

Noua platformă va centraliza informațiile despre serviciile oferite de fiecare instituție publică: documentele necesare, durata procesării, modalitățile de depunere a cererilor – online sau la ghișeu –, taxele aferente și metodele de plată. De asemenea, utilizatorii vor putea verifica dacă serviciul este digitalizat și disponibil online.

Responsabilitatea pentru actualizarea informațiilor revine instituțiilor publice, care vor fi obligate să respecte standarde unitare și să asigure acuratețea datelor afișate.

Instituțiile care nu publică sau nu actualizează informațiile la timp riscă amenzi cuprinse între 10.000 și 50.000 de lei. Conducătorii acestora vor răspunde personal pentru corectitudinea datelor, iar structurile teritoriale vor aplica aceeași procedură unică stabilită de nivelul central. Scopul este eliminarea diferențelor între județe și uniformizarea serviciilor administrative din întreaga țară.

Proiectul aparține Partidului Național Liberal și are ca obiectiv transparentizarea și simplificarea interacțiunii dintre cetățeni și administrația publică. Deputatul Bogdan Ciobotaru, unul dintre inițiatorii legii, a explicat într-o postare publică:

„Vrei să cunoști activitatea fiecărei instituții publice, ce servicii îți oferă și ce drepturi ai? Am semnat, alături de colegii mei din PNL, o nouă propunere legislativă care pune bazele sistemului național unic de evidență a serviciilor publice – Catalogul Național al Serviciilor Publice.”

Catalogul va funcționa ca o platformă digitală națională, unde românii vor putea găsi toate informațiile relevante despre instituțiile statului și serviciile disponibile.

Deputatul liberal a subliniat importanța digitalizării și a coerenței în administrația publică: „Nu putem vorbi despre servicii publice digitale pentru români dacă nu știm care sunt și cum sunt puse acestea la dispoziția noastră de către Statul Român”, a declarat Ciobotaru, subliniind că birocrația continuă să afecteze interacțiunea dintre cetățeni, mediul de afaceri și instituțiile statului.

Proiectul are și o dimensiune practică pentru românii din diaspora, care vor putea afla online ce documente și proceduri sunt necesare pentru serviciile oferite de instituțiile din România.

„Principalul beneficiar va fi cetățeanul, care va interacționa mai simplu și mai ușor cu administrația publică. Oricine va putea găsi în Catalogul Național al Serviciilor Publice informații utile pentru a naviga prin procedurile administrative”, a explicat deputatul liberal.

Catalogul va fi disponibil pe serviciipublice.gov.ro, iar fiecare instituție își va introduce serviciile într-o aplicație informatică dedicată, pentru a crea un sistem clar, transparent și ușor de utilizat. Potrivit legii, Autoritatea pentru Digitalizarea României va gestiona platforma, iar în cel mult un an, cetățenii și investitorii vor putea consulta, în format digital, toate serviciile publice oferite de statul român – atât la nivel central, cât și local.