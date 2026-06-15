Conducerea PNL a votat luni pentru reconfirmarea deciziei prin care partidul nu va intra într-o coaliție cu PSD. Potrivit unor surse din partid, decizia a fost adoptată cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri, în cadrul ședinței Biroului Politic Național convocată după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Prezent pentru prima dată în fața colegilor liberali, după ce a fost desemnat premier de către Nicușor Dan, Veștea a declarat: „Este un program de guvernare pe care mi-l însușesc în totalitate. Nu am avut încă o discuție cu ministrul Alexandru Nazare, dar una dintre prioritățile mele este ca acesta să rămână la Ministerul Finanțelor.

Am acceptat această poziție considerând că este un act de curaj și de responsabilitate. Cred că este datoria fiecărui om care a intrat în politică și a parcurs anumite etape să își asume astfel de responsabilități.

Sunt lucruri pe care mi le reproșez, inclusiv faptul că nu am apucat să am o discuție cu dumneavoastră înainte. Dar aceasta a fost succesiunea evenimentelor. Chiar și soția mea a aflat cu doar 10 minute înainte de anunț. Am doi băieți acasă, iar unul dintre ei este în sesiune. Trec prin momente foarte grele văzând ce se întâmplă și faptul că sunt atacat permanent. Pentru mine, familia este extrem de importantă.

Nu sunt supărat pe nimeni, nu am să vă jignesc și nu am să vă fiu ostil. V-aș ruga, pe cât posibil, să avem o abordare așezată și să putem să ne privim în ochi și după ziua de miercuri, după ce va avea loc votul de învestire a Guvernului.

În ceea ce privește un guvern minoritar, nu cred că acestea sunt vremurile pentru o astfel de formulă. Eu nu îmi asum un guvern minoritar. Dacă voi fi învestit, îmi doresc să am în spate o majoritate parlamentară pe care să mă pot baza”.

În cadrul ședinței, președintele PNL, Ilie Bolojan, le-a transmis colegilor că partidul traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani.

„Suntem într-o situație cum partidul nu a mai fost de mult și avem trei probleme importante de discutat.

Avem anunțul de duminică dimineață al președintelui României, prin care Adrian Veștea a fost propus pentru funcția de prim-ministru, în vederea formării unui Guvern. Acest anunț a fost făcut în condițiile în care domnul Veștea nu m-a informat în prealabil nici pe mine, nici pe domnul secretar general. Din acest punct de vedere, a fost cel puțin o atitudine necolegială. Este vorba despre o situație în care este pus partidul.

Din declarațiile de până acum reiese și o propunere de reluare a coaliției în care am funcționat până în urmă cu o lună. O coaliție în care PNL a acționat corect atât față de România, cât și față de partenerii cu care am guvernat. În tot acest timp am văzut o atitudine a PSD care a însemnat fugă de răspundere, minciuni și care a culminat cu dărâmarea Guvernului, în condițiile în care am luat măsuri pentru diminuarea risipei.

Până acum am adoptat trei decizii prin care am spus că nu vom mai intra într-o formă de coaliție cu PSD. Aceste decizii au fost luate atât înainte de moțiune, cât și după. Dacă acceptăm orice fel de discuție legată de un Guvern condus de Adrian Veștea, înseamnă că trebuie să invalidăm deciziile anterioare.

Înțelegem cu toții nevoia de a avea un Guvern care să gestioneze situația în care se află România. PNL a asigurat funcționarea țării chiar și în condiții de interimat. Încălcarea unor decizii de principiu ne-ar duce în situația de a repeta greșeli pe care le-am făcut în trecut.

Pentru a vedea unde ne aflăm, vă supun din nou la vot reconfirmarea deciziilor anterioare, astfel încât soluția politică propusă de PNL să nu ne ducă la o înțelegere cu PSD. În funcție de acest vot ne vom stabili poziția și discuțiile viitoare. Cine este de acord cu reconfirmarea acestor decizii?”, a spus Ilie Bolojan în ședința PNL.

Conducerea PNL a votat pentru reconfirmarea deciziei de a nu forma o coaliție cu PSD. Potrivit surselor din partid, rezultatul a fost de 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri.