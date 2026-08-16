Vremea

Orașul din România în care frigul vine mai devreme. Primele fulguieli sunt așteptate în septembrie

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Orașul din România în care frigul vine mai devreme. Primele fulguieli sunt așteptate în septembrieNinsoare. Sursa foro: AI
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Din cuprinsul articolului

Primele ninsori din sezonul rece ar putea apărea în România încă din luna septembrie, potrivit prognozei Accuweather pentru Predeal. Temperaturile ar urma să scadă semnificativ în anumite intervale, iar la altitudini ridicate există posibilitatea apariției precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare.

Orașul din România în care vremea se răcește brusc. Primele fulguieli sunt așteptate în septembrie

Prognoza AccuWeather pentru Predeal indică o răcire accentuată în unele nopți din septembrie, când temperaturile ar putea ajunge în apropierea valorii de 0 grade Celsius. Dacă aerul rece va fi însoțit de precipitații, condițiile ar putea favoriza apariția primilor fulgi de zăpadă.

Predeal se numără printre stațiunile montane din România în care temperaturile pot scădea rapid odată cu pătrunderea maselor de aer rece. În cazul unui episod de răcire însoțit de precipitații, acestea se pot transforma în ninsoare, chiar dacă în zonele aflate la altitudini mai mici temperaturile rămân pozitive.

Ploaie

Ploaie. Sursă foto: Pixabay

Temperaturile pot coborî spre 0 grade Celsius

Un astfel de episod nu ar însemna însă instalarea iernii în România. În septembrie, vremea poate avea variații importante de la o zi la alta, iar perioadele reci pot fi urmate de reveniri ale temperaturilor specifice începutului de toamnă.

Datele din prognoză arată că temperaturile nocturne vor fi mult mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă. În timpul zilei, valorile ar urma să rămână mai ridicate, ceea ce ar limita, în cazul unor precipitații, durata unui eventual episod de ninsoare.

În zonele montane, diferențele de temperatură dintre zi și noapte sunt mai accentuate, iar precipitațiile pot trece de la ploaie la lapoviță sau ninsoare atunci când aerul rece pătrunde în regiune.

Prima ninsoare nu înseamnă că iarna începe în septembrie

Apariția unor fulgi de zăpadă în zonele montane la începutul toamnei nu reprezintă un semn că sezonul rece se va instala timpuriu în toată țara. Vremea din septembrie poate alterna între perioade calde și episoade de răcire.

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