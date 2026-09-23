Prognoza meteo, 23 septembrie. Regimul termic se menține scăzut pentru această perioadă a anului, fiind caracterizat de valori deosebit de mici în jumătatea de nord a țării, comparativ cu media climatologică a ultimei decade din luna septembrie, conform ANM,

Valorile maxime ale zilei se vor situa între 12 grade în zona estică și sud-estică a Transilvaniei și 22 de grade în Lunca Dunării. În ceea ce privește valorile minime, acestea se vor încadra între 3 grade în regiunile depresionare și în zona dealurilor subcarpatice, ajungând până la 13 grade pe litoral.

Aprecierea gradului de acoperire a cerului indică un cer variabil, cu perioade temporare de înnorare. Se vor înregistra averse însoțite de descărcări electrice, în special pe parcursul zilei. Aceste fenomene vor afecta zonele montane, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, dar și suprafețe mai restrânse din celelalte regiuni.

Cantitățile de apă vor fi în general de 1…5 l/mp, iar izolat pot depăși 15 l/mp. La altitudini mari, de regulă peste 1800 de metri, precipitațiile pot deveni trecător slabe și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va prezenta intensități slabe până la moderate. Se vor consemna unele intensificări în zona montană înaltă, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, unde viteza rafalelor va fi în general de 60…70 km/h. Trecător, intensificări ale vântului cu viteze cuprinse între 35…45 km/h se vor semnala și în regiunile sud-vestice și estice.

În timpul nopții, izolat în țară și pe spații mai extinse în estul Transilvaniei, se va semnala formarea ceții.

În București, valorile termice se mențin scăzute pentru această dată, accentul de răcoare fiind resimțit în special dimineața și noaptea. Cerul va prezenta înnorări mai ales pe parcursul zilei, când se pot înregistra averse slabe, cu cantități de apă izolate de 1…2 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă estimată va atinge 20…21 de grade, în timp ce minima din timpul nopții va coborî până la 7…9 grade.