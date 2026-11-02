Vremea va deveni mai rece în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor coborî treptat în următoarele două săptămâni. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat luni, 2 noiembrie, prognoza pentru perioada 2-15 noiembrie. Meteorologii estimează maxime cuprinse, în general, între 8 și 14 grade Celsius, în funcție de regiune, în timp ce nopțile vor aduce temperaturi apropiate de pragul înghețului sau chiar negative.

Precipitațiile vor continua în mai multe zone, iar în sudul și sud-estul țării sunt așteptate cantități importante de apă în primele zile ale intervalului. La munte, temperaturile vor fi mult mai scăzute, iar precipitațiile pot lua și forma lapoviței sau a ninsorii.

Vremea în Banat

În Banat, începutul intervalului va aduce temperaturi maxime medii de 13-14 grade Celsius. Vremea se va răci însă între 5 și 7 noiembrie, când valorile diurne vor coborî la 10-11 grade.

După 8 noiembrie, temperaturile maxime vor avea o medie de aproximativ 12 grade, deși sunt posibile diferențe de la o zi la alta.

Nopțile vor deveni mai reci în perioada 6-9 noiembrie, când minimele vor ajunge la 0-2 grade. Ulterior, acestea vor reveni la valori de aproximativ 4 grade.

Ploile vor fi mai probabile în primele zile ale intervalului și după 10 noiembrie.

Și în Crișana, temperaturile vor scădea în prima parte a lunii. Dacă în primele zile maximele se vor situa în jurul valorilor de 13-14 grade, între 5 și 7 noiembrie acestea vor coborî la 10-11 grade.

În perioada 8-15 noiembrie, media temperaturilor maxime va fi de aproximativ 12 grade, însă sunt posibile atât zile mai calde, cât și perioade mai reci.

Minimele vor scădea până la -1 și 0 grade între 6 și 9 noiembrie, după ce în primele nopți vor fi cuprinse între 4 și 6 grade. În a doua săptămână, temperaturile nocturne vor ajunge la 3-4 grade.

Meteorologii prognozează ploi slabe pe 2 și 3 noiembrie, iar probabilitatea unor noi precipitații va crește după 10 noiembrie.

În Transilvania, temperaturile vor rămâne relativ scăzute pe tot parcursul celor două săptămâni. În primele zile, maximele vor avea valori medii de 10-12 grade, urmând să scadă la 8-9 grade între 5 și 7 noiembrie.

Ulterior, temperaturile diurne vor ajunge în jurul valorii de 10 grade.

Cele mai reci nopți sunt așteptate între 6 și 9 noiembrie, când minimele vor coborî până la -3 și -1 grad. În a doua săptămână, valorile nocturne vor oscila între 0 și 2 grade.

Pe 2 și 3 noiembrie sunt prognozate ploi slabe, iar posibilitatea apariției unor noi precipitații va crește după 10 noiembrie.

În Maramureș, temperaturile maxime vor scădea de la 13-14 grade în primele zile la 9-10 grade în intervalul 5-7 noiembrie.

Pentru perioada 8-15 noiembrie, meteorologii estimează maxime medii de 10-11 grade, cu posibile oscilații de la o zi la alta.

Nopțile vor fi mai reci între 5 și 9 noiembrie, când temperaturile minime vor coborî la valori cuprinse între -2 și 0 grade. În a doua săptămână, acestea vor ajunge la 2-3 grade.

Ploile vor fi mai probabile după 10 noiembrie, însă precipitații slabe pot apărea și pe 2 și 3 noiembrie.

Moldova va fi una dintre regiunile cu temperaturi mai scăzute pe parcursul intervalului analizat. Maximele se vor menține, în general, între 8 și 10 grade Celsius.

În primele nopți, temperaturile minime vor avea valori medii de 4-6 grade, însă în jurul datei de 8 noiembrie sunt așteptate valori ușor negative, între -2 și 0 grade.

În a doua săptămână, minimele vor ajunge la 1-2 grade, fără a fi exclusă apariția unor nopți și mai reci.

Ploile slabe vor fi prezente la începutul intervalului, în special în sudul regiunii. Alte perioade cu precipitații sunt posibile în jurul datei de 7 noiembrie și după 10 noiembrie.

În Dobrogea, primele trei zile vor aduce temperaturi maxime medii de aproximativ 12 grade și minime de 8 grade.

Între 4 și 9 noiembrie, valorile diurne vor oscila între 8 și 12 grade, iar cele nocturne se vor situa între 2 și 4 grade.

După 10 noiembrie, temperaturile vor deveni relativ stabile, cu maxime de 10-12 grade și minime de 4-6 grade.

Regiunea va avea parte de precipitații temporare între 2 și 5 noiembrie, când sunt prognozate și cantități importante de apă. Ulterior, ploile se vor diminua, însă probabilitatea apariției lor va crește din nou după 10 noiembrie.

În Muntenia, maximele vor crește ușor între 2 și 4 noiembrie, de la 10 la 12 grade. În același interval, temperaturile minime se vor menține în jurul valorii de 6 grade.

Între 4 și 10 noiembrie sunt prognozate oscilații ale temperaturilor diurne, cu valori medii cuprinse între 8 și 12 grade. Nopțile vor deveni însă tot mai reci, iar minimele vor coborî treptat până la aproximativ -1 grad.

Spre finalul perioadei, maximele vor ajunge la o medie de 11 grade, în timp ce temperaturile nocturne vor urca la aproximativ 2 grade.

Ploile vor fi prezente în primele două zile, când se pot acumula cantități importante de apă. Între 6 și 9 noiembrie, precipitațiile vor fi slabe și sporadice, urmând ca probabilitatea acestora să crească ulterior.

În Oltenia, primele zile ale lunii noiembrie vor fi caracterizate de cer predominant noros și temperaturi sub mediile climatologice specifice perioadei.

Maximele vor avea o medie de aproximativ 10 grade până pe 4 noiembrie. Pe 5 noiembrie, acestea vor coborî spre 8 grade, iar în ziua următoare vor urca din nou la aproximativ 12 grade. Până la jumătatea lunii nu sunt estimate schimbări importante.

Temperaturile minime vor avea o medie de 6 grade între 2 și 5 noiembrie, după care vor scădea spre 0 grade în perioada 6-9 noiembrie. Ulterior, acestea se vor menține în jurul valorii de 3 grade.

Ploile vor fi prezente temporar între 1 și 6 noiembrie, cu intensități diferite și posibile acumulări importante de apă. Probabilitatea unor precipitații pe arii mai extinse va crește după 9 noiembrie.

La munte, temperaturile vor fi considerabil mai scăzute decât în restul țării. Maximele vor avea valori medii cuprinse între 2 și 5 grade, iar intervalul 4-7 noiembrie va fi cel mai rece.

Și temperaturile nocturne vor coborî. Minimele vor ajunge la o medie de aproximativ -4 grade în perioada cea mai rece, în timp ce până pe 4 noiembrie se vor situa în jurul valorii de 0 grade.

Pentru intervalul 8-15 noiembrie, meteorologii estimează temperaturi minime de aproximativ -2 grade.

Precipitațiile vor fi mai probabile între 2 și 5 noiembrie, când pe alocuri se pot înregistra cantități mai mari de apă. Sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsoare. O nouă perioadă cu probabilitate ridicată de precipitații este prognozată după 9 noiembrie.