Vremea se menține rece și instabilă în următoarele zile, cu precipitații însemnate cantitativ în mai multe zone ale țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o informare meteorologică valabilă până miercuri, 4 noiembrie, la ora 20:00. La altitudini de peste 1.700 de metri sunt prognozate ninsori, depuneri de zăpadă și intensificări puternice ale vântului.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 20:00, va ploua în special în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20-50 de litri pe metru pătrat.

La munte, în zonele situate la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Stratul de zăpadă nou depus va avea, în general, între 5 și 15 centimetri.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar miercuri și în estul țării. Rafalele vor atinge viteze de 40-50 km/h. În zonele montane înalte, vântul va sufla cu 60-80 km/h, viscolind ninsoarea.

Capitala va avea parte de temperaturi scăzute, cer predominant noros și ploi însemnate cantitativ până la mijlocul săptămânii.

În intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 8:00, va ploua însemnat, în special pe parcursul zilei, când se vor acumula între 20 și 30 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare și rafale de 50-60 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 8 grade, iar minima se va situa între 7 și 8 grade Celsius.

Marți, 3 noiembrie, până miercuri dimineață, vremea va rămâne rece și închisă. Ploile vor continua, iar cantitățile de apă estimate vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea în continuare rafale de 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de 10 grade, în timp ce minima va ajunge la cel mult 8 grade.

Miercuri, 4 noiembrie, între orele 8:00 și 20:00, cerul va rămâne noros, iar ploile vor fi slabe și temporare. Cantitățile de apă estimate sunt de 2-5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11 grade Celsius.

Pentru municipiul București este valabilă o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 20:00.

Totodată, în perioada 2 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00, Capitala se va afla sub avertizări succesive de Cod galben pentru precipitații însemnate cantitativ și vânt puternic.