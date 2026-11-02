Vremea se răcește la începutul lunii noiembrie, iar precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a țării. Cele mai afectate regiuni vor fi sudul și sud-estul României, unde ploile vor fi mai însemnate cantitativ. În Dobrogea, mai ales în partea de sud, cantitățile de apă ar putea depăși 50-60 l/mp, arată Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Potrivit prognozei meteorologice, în Oltenia și sudul Moldovei se vor acumula, în general, între 10 și 20 l/mp, în timp ce în Muntenia valorile vor ajunge la 15-40 l/mp.

În celelalte regiuni, cerul va fi predominant noros, iar ploile vor apărea local și temporar, însă vor avea cantități mai reduse, cuprinse între 1 și 8 l/mp.

La munte, vremea va aduce și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, în special la altitudini de peste 1.700 de metri. Pe alocuri, se va depune un strat de zăpadă de 2-5 centimetri. În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, izolat, grosimea acestuia ar putea depăși 10 centimetri.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări temporare în sudul și sud-estul țării, precum și în zonele montane înalte. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 45-60 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 15 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în nord-vestul țării. Minimele vor coborî până la 3-9 grade, în timp ce pe litoral vor fi mai ridicate, ajungând la 11-13 grade. Izolat, se va forma ceață.

În Capitală, vremea va fi rece, cu cer predominant noros și ploi pe parcursul intervalului. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15-20 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare, iar rafalele vor atinge 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de 9-10 grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 6 și 7 grade.