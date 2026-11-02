Vremea

Prognoza meteo, 2 noiembrie. Temperaturile scad în toată țara. Ploi abundente și ninsori în unele regiuni

Prognoza meteo, 2 noiembrie. Temperaturile scad în toată țara. Ploi abundente și ninsori în unele regiuniVremea. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Vremea se răcește la începutul lunii noiembrie, iar precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a țării. Cele mai afectate regiuni vor fi sudul și sud-estul României, unde ploile vor fi mai însemnate cantitativ. În Dobrogea, mai ales în partea de sud, cantitățile de apă ar putea depăși 50-60 l/mp, arată Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

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Potrivit prognozei meteorologice, în Oltenia și sudul Moldovei se vor acumula, în general, între 10 și 20 l/mp, în timp ce în Muntenia valorile vor ajunge la 15-40 l/mp.

În celelalte regiuni, cerul va fi predominant noros, iar ploile vor apărea local și temporar, însă vor avea cantități mai reduse, cuprinse între 1 și 8 l/mp.

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Toamna. Sursa foto: AI

Cum va fi vremea la munte

La munte, vremea va aduce și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, în special la altitudini de peste 1.700 de metri. Pe alocuri, se va depune un strat de zăpadă de 2-5 centimetri. În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, izolat, grosimea acestuia ar putea depăși 10 centimetri.

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Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări temporare în sudul și sud-estul țării, precum și în zonele montane înalte. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 45-60 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 15 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în nord-vestul țării. Minimele vor coborî până la 3-9 grade, în timp ce pe litoral vor fi mai ridicate, ajungând la 11-13 grade. Izolat, se va forma ceață.

Prognoza meteo în București, 2 noiembrie

În Capitală, vremea va fi rece, cu cer predominant noros și ploi pe parcursul intervalului. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15-20 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare, iar rafalele vor atinge 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de 9-10 grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 6 și 7 grade.

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