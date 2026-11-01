Bucureștiul ar putea înregistra primele temperaturi negative din această toamnă în jurul datei de 8 noiembrie, când valorile nocturne sunt estimate să ajungă până la -1 grad Celsius, potrivit Administrației Nationale de Meteorologie (ANM). Mai multe servicii meteorologice anticipează o răcire accentuată în Capitală, după câteva zile cu ploi și temperaturi relativ scăzute pentru începutul lunii noiembrie.

Potrivit prognozelor publicate la sfârșitul lunii octombrie, schimbarea vremii ar urma să fie determinată de pătrunderea unei mase de aer rece în estul și sud-estul Europei. Scăderea temperaturilor se va resimți mai ales în timpul nopții și dimineața, iar zonele periferice ale Bucureștiului ar putea înregistra primele valori negative.

O simulare a modelului meteorologic european ECMWF, realizată în rularea din 31 octombrie, indică apropierea unui front de aer rece în jurul datei de 7 noiembrie. Evoluția estimată este susținută și de prognoza serviciului meteorologic britanic Met Office.

Pentru duminică, 8 noiembrie, Met Office estimează temperaturi minime cuprinse între -1 și 2 grade Celsius în București. Maximele ar urma să se situeze între 8 și 12 grade, ceea ce ar însemna o diferență importantă între valorile înregistrate pe parcursul zilei și cele din timpul nopții.

O evoluție asemănătoare este anticipată și pentru zona Aeroportului Otopeni, unde minimele ar putea ajunge la -1 grad Celsius. Temperaturile vor depinde însă de evoluția efectivă a masei de aer rece și de condițiile atmosferice din zilele respective.

Semnale privind răcirea vremii au apărut și în estimările altor servicii meteorologice. Prognoza Google Weather consultată la 31 octombrie indica o minimă de -1 grad Celsius pentru București, în noaptea de 7 noiembrie.

De asemenea, portalul VremeaIn estima temperaturi minime de aproximativ zero grade pentru 8 și 9 noiembrie. Portal-Info anticipa pentru luni, 9 noiembrie, o valoare minimă de aproximativ -0,9 grade Celsius.

Aceste estimări indică o tendință comună de răcire, însă prognozele pentru un interval de mai multe zile se pot modifica. Valorile exacte vor putea fi stabilite cu mai multă precizie pe măsură ce se apropie datele respective.

Până la instalarea episodului de frig, Bucureștiul va avea parte de o perioadă cu nebulozitate și precipitații. Pentru duminică, 1 noiembrie, temperaturile maxime sunt estimate la aproximativ 11-12 grade Celsius.

Luni și marți, 2 și 3 noiembrie, valorile diurne ar putea coborî spre 8-9 grade, pe fondul unei vremi predominant închise și al ploilor. Precipitațiile ar putea continua și miercuri, 4 noiembrie.

Începând cu 5 noiembrie, vremea ar putea deveni mai uscată, dar temperaturile nocturne vor continua să scadă. Diferența dintre maximele diurne și minimele nocturne va deveni astfel mai evidentă.

Odată cu răcirea, în special în zonele periferice ale Capitalei, pot apărea condiții favorabile formării brumei. Suprafețele descoperite și vegetația pot fi mai expuse în nopțile cu temperaturi apropiate de zero grade.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat la 30 octombrie estimările pentru următoarele patru săptămâni, realizate pe baza produselor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Potrivit tendințelor prezentate de ANM, începutul lunii noiembrie va aduce temperaturi mai scăzute în mai multe regiuni ale țării. În anumite zone sunt posibile chiar valori minime negative în primele zile ale lunii.

Pentru București, tendința generală este de răcire, în concordanță cu evoluția indicată de modelele meteorologice internaționale. Totuși, estimările pe termen mediu nu trebuie interpretate ca prognoze exacte pentru fiecare localitate sau zi.

Dacă actualele scenarii meteorologice se confirmă, Bucureștiul ar putea avea parte de primul episod cu temperaturi negative din acest sezon în jurul datei de 7-9 noiembrie.

Până atunci, Capitala va traversa câteva zile reci și ploioase, iar scăderea temperaturilor va fi mai pronunțată în timpul nopții. Evoluția va trebui urmărită prin actualizările succesive ale prognozelor ANM și ale serviciilor meteorologice internaționale.